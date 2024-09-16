bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 12:15

Published 16 сентября, 12:15

Modified 16 сентября, 12:15

Updated 16 сентября, 12:15

Ранее белгородцам пообещали сложную зиму

Готова ли Белгородская область к «сложной зиме»?

16 сентября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Ранее белгородцам пообещали сложную зиму

Хуснуллин прокомментировал готовность Белгородской области к зиме

Сюжет
Новости Белгорода
Приграничные регионы проверили на готовность к отопительному сезону. О проверке вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам РИА «Новости».

Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%. Такой же показатель и у Брянской области. В Курской области ситуация чуть хуже из-за вторжения на территорию бойцов ВСУ, там оборудование готово уже на 86%.

Приграничные регионы с рабочей поездкой посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, Белгород и Брянск уже полностью готовы к зимнему пероду, несмотря на недостающие 4%.

При этом регионам выделили средства на аварийный технический запас. В них также создали специальные штабы КТО.

Напомним, что в белгородских больницах разместили 150 электрогенераторов. Их закупили на случай тяжёлой зимы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков утверждал, что зима может оказаться сложной.

Готовимся к зиме: в белгородских больницах устанавливают генераторы
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть риски даже для Белгорода: Гладков рассказал Путину о подготовке к «сложной зиме»Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?Из-за похолодания в одном из городов Черноземья решили включить отопление
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Зима#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Белгород#Марат Хуснуллин
Подпишитесь
Популярное