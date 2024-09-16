Готова ли Белгородская область к «сложной зиме»?

Posted 16 сентября, 12:15
Published 16 сентября, 12:15
Modified 16 сентября, 12:15
Updated 16 сентября, 12:15
Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%. Такой же показатель и у Брянской области. В Курской области ситуация чуть хуже из-за вторжения на территорию бойцов ВСУ, там оборудование готово уже на 86%.
Приграничные регионы с рабочей поездкой посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, Белгород и Брянск уже полностью готовы к зимнему пероду, несмотря на недостающие 4%.
При этом регионам выделили средства на аварийный технический запас. В них также создали специальные штабы КТО.
Напомним, что в белгородских больницах разместили 150 электрогенераторов. Их закупили на случай тяжёлой зимы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков утверждал, что зима может оказаться сложной.