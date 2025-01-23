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Posted 23 января, 11:09

Published 23 января, 11:09

Modified 23 января, 11:11

Updated 23 января, 11:11

БИК предлагает белгородцам коммерческие участки для бизнеса

БИК предлагает белгородцам коммерческие участки для бизнеса

23 января 2025, 11:09
Фото: БИК.
Сюжет
Недвижимость
Земельные участки коммерческого назначения — оптимальные локации для успешного развития бизнеса.

БИК — это команда профессиональных экспертов, готовых помочь найти территорию для магазина, аптеки, автосервиса и других бизнес-инициатив.

Персональный менеджер Корпорации окажет поддержку в следующих вопросах:

— подбор земельного участка в Белгородском районе и области с учетом всех требований и особенностей бизнес-проекта.

— преобразование земельного участка в соответствии с желаемыми параметрами (площадь, вид разрешенного использования, категория и т. д.). Специалисты БИК проводят показ земельного участка на местности с определением его границ до сделки купли-продажи (вынос в натуру границ земельного участка).

Лояльные условия оплаты:

— рассрочка платежа до 12 месяцев

— удобная возможность начать реализацию проекта без значительных первоначальных вложений.

— скидка при предоставлении проектной документации

— если уже есть проект будущего коммерческого объекта, в БИК предложат дополнительные финансовые преимущества.

Забронировать участок коммерческого назначения можно на портале БИК. Дополнительную информацию можно получить в отделе продаж по номеру 8 800 301 29 31 (доб. 1) или посетив офис по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б.

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#Кристина Семенчук#Бизнес#Недвижимость#Бик#Белгород#Земельные участки#Купля-продажа#Коммерческие участки
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