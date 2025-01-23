БИК предлагает белгородцам коммерческие участки для бизнеса

— преобразование земельного участка в соответствии с желаемыми параметрами (площадь, вид разрешенного использования, категория и т. д.). Специалисты БИК проводят показ земельного участка на местности с определением его границ до сделки купли-продажи (вынос в натуру границ земельного участка).