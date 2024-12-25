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Posted 25 декабря, 08:19

Published 25 декабря, 08:19

Modified 25 декабря, 08:22

Updated 25 декабря, 08:22

Руководитель IT-направления БИК получил престижную награду

Руководитель IT-направления БИК получил престижную награду

25 декабря 2024, 08:19
Фото: БИК.
Сюжет
Строительство
Победителем регионального конкурса «Наша гордость» в номинации «IT-технологии» стал руководитель IT-направления БИК Валерий Черников. Всего на конкурс поступило коло 1000 заявок.

Валерий Черников стал лауреатом регионального конкурса «Наша гордость» в категории «IT-технологии». В этом году мероприятие установило рекорд по количеству поданных заявок — их было около 1000. Среди участников военнослужащие, врачи, учёные, спортсмены и представители искусства. Объединяет их общее стремление улучшать жизнь в своих населённых пунктах, регионах и даже на уровне страны.

В числе победителей в категории «IT-технологии» оказался Валерий Черников, который возглавляет IT-отдел Белгородской ипотечной корпорации. Эта награда стала свидетельством его значительного вклада в разработку и внедрение информационных технологий, направленных на поддержку жителей региона.

Под его руководством была разработана CRM-система, которая значительно ускорила процесс бронирования недвижимости и упростила взаимодействие с министерством строительства. Благодаря этой системе удалось обработать информацию о более чем 1,6 тысячи объектов, что помогло свыше 2,3 тысячи человек найти новое жильё.

С заботой о будущем: стратегия БИК
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Недвижимость#Информационные технологии#Белгород#Белгородская ипотечная корпорация#Наша гордость#Жилищные услуги#Валерий Черников
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