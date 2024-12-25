Руководитель IT-направления БИК получил престижную награду

Posted 25 декабря, 08:19
Published 25 декабря, 08:19
Modified 25 декабря, 08:22
Updated 25 декабря, 08:22
Валерий Черников стал лауреатом регионального конкурса «Наша гордость» в категории «IT-технологии». В этом году мероприятие установило рекорд по количеству поданных заявок — их было около 1000. Среди участников военнослужащие, врачи, учёные, спортсмены и представители искусства. Объединяет их общее стремление улучшать жизнь в своих населённых пунктах, регионах и даже на уровне страны.
В числе победителей в категории «IT-технологии» оказался Валерий Черников, который возглавляет IT-отдел Белгородской ипотечной корпорации. Эта награда стала свидетельством его значительного вклада в разработку и внедрение информационных технологий, направленных на поддержку жителей региона.
Под его руководством была разработана CRM-система, которая значительно ускорила процесс бронирования недвижимости и упростила взаимодействие с министерством строительства. Благодаря этой системе удалось обработать информацию о более чем 1,6 тысячи объектов, что помогло свыше 2,3 тысячи человек найти новое жильё.