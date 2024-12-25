Руководитель IT-направления БИК получил престижную награду

Валерий Черников стал лауреатом регионального конкурса «Наша гордость» в категории «IT-технологии». В этом году мероприятие установило рекорд по количеству поданных заявок — их было около 1000. Среди участников военнослужащие, врачи, учёные, спортсмены и представители искусства. Объединяет их общее стремление улучшать жизнь в своих населённых пунктах, регионах и даже на уровне страны.