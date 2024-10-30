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Posted 30 октября, 13:32

Published 30 октября, 13:32

Modified 30 октября, 13:45

Updated 30 октября, 13:45

Частный дом

БИК предлагает белгородцам приобрести загородный участок под ИЖС

30 октября 2024, 13:32
Фото: Kandinsky. Частный дом
Сюжет
Ипотека
Вложение в недвижимость считается одним из наиболее надёжных видов инвестиций, ведь, как правило, стоимость жилья и земли со временем только увеличивается.

В Белгородской области уже давно стало популярным приобретение земельных участков под ИЖС, это позволяет не только сохранить накопления, но и сделать первый шаг к осуществлению мечты о собственном доме.

Сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ:

  • личное пространство для каждого члена семьи;
  • свежий воздух;
  • тишина и спокойствие без городской суеты.

Белгородская ипотечная корпорация поможет вам приобрести земельный участок по выгодным ценам и воплотить планы в жизнь. Специалисты компании проконсультируют по выбору участка и помогут правильно оформить землю в собственность.

Стоит отметить, что БИК имеет многолетний опыт в сфере недвижимости, специалисты компании знают все тонкости земельных сделок и гарантируют их безопасность и прозрачность.

В настоящее время БИК предлагает участки в следующих районах и городских округах Белгородской области: Алексеевский ГО, Белгородский район, Борисовский район, Валуйский ГО, Волоконовский район, Грайворонский ГО, Губкинский ГО, Корочанский район, Красногвардейский район, Прохоровский район, Ракитянский район, Чернянский район, Шебекинский ГО, Яковлевский ГО.

Земельные участки расположены в экологичных районах и гармонично вписываются в окружающую природную среду.

Выбрать и забронировать земельный участок можно на портале «БИК» в разделе «Участки под ИЖС».

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БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ИЖС#Ипотека#Инвестиции#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Земельные участки
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