С заботой о будущем: стратегия БИК

В рамках проводимой работы по обеспечению жителей Белгородской области землей, на которой можно построить собственный дом, выполнены ключевые задачи по подключению объектов к системам водоснабжения и водоотведения, а также установке очистных сооружений.



Подготовка проектной документации. Подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения:

с начала года подготовлено 268 проектов для подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, в том числе для многодетных семей, а также выдано 150 технических условий на подключение к сетям.

Застройщики, получившие 309 актов о выполнении технических условий, завершили подключение объектов к сетям водоснабжения и канализации.



Индивидуальные очистные сооружения (ИОС):

установлено 156 ИОС, которые перерабатывают сточные воды в техническую воду, способствуя снижению экологической нагрузки. Установка таких систем проводится в местах, где централизованное подключение физически невозможно.

Отметим, что ИОС, установленные БИК, обеспечивают переработку сточных вод с высокой степенью очистки, снижая воздействие на окружающую среду. Этот процесс делает экологические решения доступными для застройщиков и помогает сохранить природные ресурсы региона.



Процедура установки ИОС от БИК проводится следующим образом:

в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка, застройщик, для которого БИК должен организовать установку ИОС, подает заявление через офисы БИК и Фонда поддержки ИЖС по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б или официальный сайт компании в разделе «Действующим клиентам».



После проверки заявлений формируется реестр, на основании которого БИК заключает договор с подрядной организацией. Установка проводится за счет Корпорации, за исключением расходов на подключение домовладения и обустройство дренажного колодца, которые покрывает застройщик.