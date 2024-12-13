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Posted 13 декабря, 15:10

Published 13 декабря, 15:10

Modified 13 декабря, 15:12

Updated 13 декабря, 15:12

С заботой о будущем: стратегия БИК

С заботой о будущем: стратегия БИК

13 декабря 2024, 15:10
Фото: БИК.
Сюжет
Строительство
Корпорация сосредоточила усилия на развитии региональной инфраструктуры, обеспечении комфортных условий для клиентов и реализации экологически чистых решений.

В рамках проводимой работы по обеспечению жителей Белгородской области землей, на которой можно построить собственный дом, выполнены ключевые задачи по подключению объектов к системам водоснабжения и водоотведения, а также установке очистных сооружений.

Подготовка проектной документации. Подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения:
с начала года подготовлено 268 проектов для подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, в том числе для многодетных семей, а также выдано 150 технических условий на подключение к сетям.
Застройщики, получившие 309 актов о выполнении технических условий, завершили подключение объектов к сетям водоснабжения и канализации.

Индивидуальные очистные сооружения (ИОС):
установлено 156 ИОС, которые перерабатывают сточные воды в техническую воду, способствуя снижению экологической нагрузки. Установка таких систем проводится в местах, где централизованное подключение физически невозможно.
Отметим, что ИОС, установленные БИК, обеспечивают переработку сточных вод с высокой степенью очистки, снижая воздействие на окружающую среду. Этот процесс делает экологические решения доступными для застройщиков и помогает сохранить природные ресурсы региона.

Процедура установки ИОС от БИК проводится следующим образом:
в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка, застройщик, для которого БИК должен организовать установку ИОС, подает заявление через офисы БИК и Фонда поддержки ИЖС по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б или официальный сайт компании в разделе «Действующим клиентам».

После проверки заявлений формируется реестр, на основании которого БИК заключает договор с подрядной организацией. Установка проводится за счет Корпорации, за исключением расходов на подключение домовладения и обустройство дренажного колодца, которые покрывает застройщик.

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