Белгородские льготники могут купить землю у БИК под ИЖС на специальных условиях

Чтобы воспользоваться льготным предложением, нужно обратиться в АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а потом — заключить договор. Построить и ввести дом в эксплуатацию необходимо за семь лет.