Белгородские льготники могут купить землю у БИК под ИЖС на специальных условиях

Posted 18 ноября, 09:47
Published 18 ноября, 09:47
Modified 18 ноября, 09:49
Updated 18 ноября, 09:49
В настоящее время в 16 районах Белгородской области* специальные условия для покупки земельных участков под ИЖС доступны:
К примеру, участок в селе Хохлово Белгородского района можно приобрести за 115 тысяч рублей, а в посёлке Красный Остров Чернянского района — за 32 тысячи рублей. Если площадь участков превышает 1599 м², его стоимость пересчитывается.
Чтобы воспользоваться льготным предложением, нужно обратиться в АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а потом — заключить договор. Построить и ввести дом в эксплуатацию необходимо за семь лет.
Забронировать участок можно на портале bik31.ru, а также по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1).
Обращаем внимание, что теперь получить консультацию специалиста можно по новому адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46б.
* количество микрорайонов может меняться в зависимости от наличия земельных участков.
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