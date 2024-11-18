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Posted 18 ноября, 09:47

Published 18 ноября, 09:47

Modified 18 ноября, 09:49

Updated 18 ноября, 09:49

Белгородские льготники могут купить землю у БИК под ИЖС на специальных условиях

Белгородские льготники могут купить землю у БИК под ИЖС на специальных условиях

18 ноября 2024, 09:47
Фото: БИК.
Сюжет
Льготы
Основа деятельности БИК — способствовать созданию комфортного будущего для своих клиентов, предоставляя им возможность приобрести земельные участки для строительства собственного дома.

В настоящее время в 16 районах Белгородской области* специальные условия для покупки земельных участков под ИЖС доступны:

  • молодым семьям (возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет);
  • инвалидам 1-й, 2-й, 3-й группы;
  • родителям, на иждивении которых находится ребёнок-инвалид;
  • ветеранам боевых действий;
  • членам семей погибших при прохождении военной службы по контракту, по призыву по мобилизации, или заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ, принимавшим участие в проведении спецоперации на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей;
  • ветеранам труда;
  • участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
  • семьям, взявшим опекунство над детьми-сиротами;
  • неполным семьям, состоящим из одного родителя;
  • гражданам, которые потеряли жильё результате стихийного бедствия, террористического акта, военных действий или по причине аварийного состояния, или оно стало непригодным;
  • вынужденным переселенцам;
  • работникам государственных (муниципальных) органов власти, государственных (муниципальных) унитарные предприятий и учреждений, правоохранительных органов РФ;
  • участникам СВО.

К примеру, участок в селе Хохлово Белгородского района можно приобрести за 115 тысяч рублей, а в посёлке Красный Остров Чернянского района — за 32 тысячи рублей. Если площадь участков превышает 1599 м², его стоимость пересчитывается.

Чтобы воспользоваться льготным предложением, нужно обратиться в АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а потом — заключить договор. Построить и ввести дом в эксплуатацию необходимо за семь лет.

Забронировать участок можно на портале bik31.ru, а также по номеру телефона 8 800 301 29 31 (доб. 1).

Обращаем внимание, что теперь получить консультацию специалиста можно по новому адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46б.

* количество микрорайонов может меняться в зависимости от наличия земельных участков.

Реклама. АО БИК. Erid: LjN8K4Mws

БИК предлагает белгородцам приобрести загородный участок под ИЖС
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#Кристина Семенчук#Земля#Инвалиды#Льготы#Ветераны#Молодые семьи#Белгород
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