«Сплошное чёрное месиво»: белгородцы рассказали, что видели в Краснодарском крае

Белгородцы активно помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы. Студенты НИУ «БелГУ» и другие добровольцы собирают мазут с побережья Кубани, используя как ручной труд, так и спецтехнику. Важно успеть провести очистку до наступления потепления. Одновременно с уборкой работают волонтёры, которые спасают пострадавших от мазута птиц, тщательно отмывая их и размещая в вольерах.