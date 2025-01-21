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Posted 21 января, 11:24

Published 21 января, 11:24

Modified 21 января, 11:26

Updated 21 января, 11:26

Очитка от мазута

«Сплошное чёрное месиво»: белгородцы рассказали, что видели в Краснодарском крае

21 января 2025, 11:24
Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край. Очитка от мазута

Белгородские волонтёры помогли с уборкой последствий экокатастрофы на Кубани

Белгородцы помогают очищать побережье Краснодарского края от мазута после катастрофы в Керченском проливе. Добровольцы также спасают птиц и координируют работу остальных волонтёров.

С момента крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе прошло чуть больше месяца. Несмотря на усилия специалистов и волонтёров, работа по ликвидации последствий катастрофы продолжается.

Помогают в очистке загрязнённого побережья и белгородцы. ВГТРК «Белгород» пообщался с добровольцами.

Анна Чёрная, старшекурсница Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», родом из Славянска-на-Кубани Краснодарского края. Когда были новогодние праздники, она отправилась домой и вместе с родителями помогала убирать мазут с береговой линии. Как рассказала девушка, это было «сплошное чёрное месиво», а море продолжало выбрасывать новые порции загрязняющих веществ.

Юлия Тёрнер, преподаватель английского языка в Белгородском госуниверситете, также не осталась в стороне и на новогодних праздниках отправилась на машине в Краснодарский край. Она активно помогала координировать работу штаба добровольцев и участвовала в очистке, работала на складе и перевозила волонтёров.

Жанна Пошаталова, белгородский психолог, не только сама научилась отмывать птиц от мазута, но и поделилась опытом с другими волонтёрами:

«На обработку одной птицы уходит около двух часов. За сутки поступает до 1000 замазанных пернатых. Людей не хватает…», — рассказала она.

Масштаб бедствия в Чёрном море огромен, специалисты предупреждают, что последствия загрязнения будут ощущаться ещё долго, а восстановление экосистемы может занять до 10 лет.

Видео: ГТРК «Белгород». Белгородские волонтёры помогали в Краснодарском крае

Белгородцы активно помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы. Студенты НИУ «БелГУ» и другие добровольцы собирают мазут с побережья Кубани, используя как ручной труд, так и спецтехнику. Важно успеть провести очистку до наступления потепления. Одновременно с уборкой работают волонтёры, которые спасают пострадавших от мазута птиц, тщательно отмывая их и размещая в вольерах.

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#Анна Селищева#Видео#Общество#Белгородская область#Краснодарский край#Белгород#Мазут#Экологическая катастрофа
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