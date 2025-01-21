«Сплошное чёрное месиво»: белгородцы рассказали, что видели в Краснодарском крае

Posted 21 января, 11:24
Published 21 января, 11:24
Modified 21 января, 11:26
Updated 21 января, 11:26
С момента крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе прошло чуть больше месяца. Несмотря на усилия специалистов и волонтёров, работа по ликвидации последствий катастрофы продолжается.
Помогают в очистке загрязнённого побережья и белгородцы. ВГТРК «Белгород» пообщался с добровольцами.
Анна Чёрная, старшекурсница Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», родом из Славянска-на-Кубани Краснодарского края. Когда были новогодние праздники, она отправилась домой и вместе с родителями помогала убирать мазут с береговой линии. Как рассказала девушка, это было «сплошное чёрное месиво», а море продолжало выбрасывать новые порции загрязняющих веществ.
Юлия Тёрнер, преподаватель английского языка в Белгородском госуниверситете, также не осталась в стороне и на новогодних праздниках отправилась на машине в Краснодарский край. Она активно помогала координировать работу штаба добровольцев и участвовала в очистке, работала на складе и перевозила волонтёров.
Жанна Пошаталова, белгородский психолог, не только сама научилась отмывать птиц от мазута, но и поделилась опытом с другими волонтёрами:
«На обработку одной птицы уходит около двух часов. За сутки поступает до 1000 замазанных пернатых. Людей не хватает…», — рассказала она.
Масштаб бедствия в Чёрном море огромен, специалисты предупреждают, что последствия загрязнения будут ощущаться ещё долго, а восстановление экосистемы может занять до 10 лет.
Белгородцы активно помогают в ликвидации последствий экологической катастрофы. Студенты НИУ «БелГУ» и другие добровольцы собирают мазут с побережья Кубани, используя как ручной труд, так и спецтехнику. Важно успеть провести очистку до наступления потепления. Одновременно с уборкой работают волонтёры, которые спасают пострадавших от мазута птиц, тщательно отмывая их и размещая в вольерах.