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Posted 10 января, 11:01

Published 10 января, 11:01

Modified 10 января, 11:01

Updated 10 января, 11:01

Белгородцы убирают мазут с пляжей и спасают птиц

Успеют убрать мазут до потепления? Белгородцы помогают убирать пляжи на Кубани

10 января 2025, 11:01
Фото: официальный канал ректора НИУ «БелГУ» Евгении Карловской. Белгородцы убирают мазут с пляжей и спасают птиц

Белгородцы ликвидируют последствия экологической катастрофы в Краснодарском крае

Сюжет
Волонтёры
Белгородские студенты принимают участие в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани. Ранее в Краснодарский край отправились и другие волонтёры.

Студент пятого курса педагогического института НИУ «БелГУ» Георгий Топчиев, коренной анапчанин, присоединился к уборке мазута на пляжах уже на второй день после происшествия. Сначала волонтёры вручную собирали мазут с песком, но теперь активно работает спецтехника. Ожидается, что совместными усилиями получится успеть убрать большую часть мазута до потепления.

Магистрантка первого года обучения юридического института НИУ «БелГУ» Анастасия Лабодаева учится дистанционно и приезжает в Анапу из Краснодара по выходным, чтобы помочь в очистке побережья и ухаживать за пернатыми, пострадавшими от мазута, рассказала ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Каждую птицу нужно сначала отмыть, а потом поместить в вольер, чтобы они не замёрзли.

Ранее в Краснодарский край отправились и другие волонтёры. Житель Старого Оскола Роман Слуцкий присоединился к борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Чёрном море. За несколько дней волонтёрам удалось очистить более 800 м² пляжа.

Экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря в Чёрном море из-за крушения танкеров, сильно повлияла на обстановку на побережье Краснодарского края. В результате было вылито более 3 тысяч тонн мазута, загрязнено 200 тысяч тонн песка и грунта. Пляжи продолжают очищать, работу надеются завершить к марту.

Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае
Белгородские студенты помогают в Краснодарском крае. Фото: официальный канал ректора НИУ «БелГУ» Евгении Карловской
Как повлияла экологическая катастрофа на Кубани на летние планы белгородцев?
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#Анна Селищева#Общество#Анапа#Краснодарский край#Волонтёры#Белгород#Мазут
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