Успеют убрать мазут до потепления? Белгородцы помогают убирать пляжи на Кубани

Магистрантка первого года обучения юридического института НИУ «БелГУ» Анастасия Лабодаева учится дистанционно и приезжает в Анапу из Краснодара по выходным, чтобы помочь в очистке побережья и ухаживать за пернатыми, пострадавшими от мазута, рассказала ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Каждую птицу нужно сначала отмыть, а потом поместить в вольер, чтобы они не замёрзли.