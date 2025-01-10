Успеют убрать мазут до потепления? Белгородцы помогают убирать пляжи на Кубани

Posted 10 января, 11:01
Published 10 января, 11:01
Modified 10 января, 11:01
Updated 10 января, 11:01
Студент пятого курса педагогического института НИУ «БелГУ» Георгий Топчиев, коренной анапчанин, присоединился к уборке мазута на пляжах уже на второй день после происшествия. Сначала волонтёры вручную собирали мазут с песком, но теперь активно работает спецтехника. Ожидается, что совместными усилиями получится успеть убрать большую часть мазута до потепления.
Магистрантка первого года обучения юридического института НИУ «БелГУ» Анастасия Лабодаева учится дистанционно и приезжает в Анапу из Краснодара по выходным, чтобы помочь в очистке побережья и ухаживать за пернатыми, пострадавшими от мазута, рассказала ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. Каждую птицу нужно сначала отмыть, а потом поместить в вольер, чтобы они не замёрзли.
Ранее в Краснодарский край отправились и другие волонтёры. Житель Старого Оскола Роман Слуцкий присоединился к борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Чёрном море. За несколько дней волонтёрам удалось очистить более 800 м² пляжа.
Экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря в Чёрном море из-за крушения танкеров, сильно повлияла на обстановку на побережье Краснодарского края. В результате было вылито более 3 тысяч тонн мазута, загрязнено 200 тысяч тонн песка и грунта. Пляжи продолжают очищать, работу надеются завершить к марту.