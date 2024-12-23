Белгородец отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных от мазута

Белгородец написал на своих страницах в соцсетях, что водная группировка ВСКС организовала оперативный штаб, который выдаёт средства индивидуальной защиты, воду и сладкий перекус. В очистке берега участвуют и студенты-спасатели — они с помощью квадроциклов вдоль побережья передают нуждающимся необходимые предметы.