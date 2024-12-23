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Posted 23 декабря, 10:15

Published 23 декабря, 10:15

Modified 23 декабря, 10:15

Updated 23 декабря, 10:15

Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае

Белгородец отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных от мазута

23 декабря 2024, 10:15
Фото: личная страница Романа Слуцкого в соцсети. Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае
В Краснодарском крае случилась экологическая катастрофа: в Чёрное море вылилось большое количество нефтепродуктов, из-за чего погибли и пострадали многие животные. Один из белгородцев отправился помочь животным и людям.

Житель Старого Оскола и руководитель регионального отделения ВСКС «Староосколец» Роман Слуцкий отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных, пострадавших во время разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Произошедшее по масштабам достигло экологической катастрофы.

Белгородец написал на своих страницах в соцсетях, что водная группировка ВСКС организовала оперативный штаб, который выдаёт средства индивидуальной защиты, воду и сладкий перекус. В очистке берега участвуют и студенты-спасатели — они с помощью квадроциклов вдоль побережья передают нуждающимся необходимые предметы.

За три дня работы добровольцы смогли очистить более 800 квадратных метров берега — на это ушло 1633 мешка, в который уложили загрязнённый песок и грунт. Ещё 1200 мешков мазута поместили в технику.

Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае
Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае
Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае
Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае
Фото с побережья Чёрного моря в Краснодарском крае. Фото: личная страница Романа Слуцкого
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Животные#Спасение#Краснодарский край#Белгород#Мазут
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