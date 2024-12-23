Белгородец отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных от мазута

Posted 23 декабря, 10:15
Published 23 декабря, 10:15
Modified 23 декабря, 10:15
Updated 23 декабря, 10:15
Житель Старого Оскола и руководитель регионального отделения ВСКС «Староосколец» Роман Слуцкий отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных, пострадавших во время разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Произошедшее по масштабам достигло экологической катастрофы.
Белгородец написал на своих страницах в соцсетях, что водная группировка ВСКС организовала оперативный штаб, который выдаёт средства индивидуальной защиты, воду и сладкий перекус. В очистке берега участвуют и студенты-спасатели — они с помощью квадроциклов вдоль побережья передают нуждающимся необходимые предметы.
За три дня работы добровольцы смогли очистить более 800 квадратных метров берега — на это ушло 1633 мешка, в который уложили загрязнённый песок и грунт. Ещё 1200 мешков мазута поместили в технику.