Лучше не рисковать? Опасно ли ехать летом на курорты черноморского побережья

Posted 21 января, 06:22
Published 21 января, 06:22
Modified 21 января, 08:51
Updated 21 января, 08:51
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. В первом было 4,9 тысячи тонн мазута (при максимальной грузоподъёмности 4,8 тысячи тонн), а во втором — 4,3 тысячи тонн. В результате аварии нефтепродукты вылились в Чёрное море. Минтранс РФ сообщил 3 января, что речь идёт о 2,4 тысячи тонн мазута.
Черноморское побережье Краснодарского края сильно пострадало от загрязнения, в связи с чем на Кубани введён федеральный режим ЧС. В Крыму также введены режимы техногенной ЧС на региональном и муниципальном уровнях.
Разлив мазута затронул значительную часть акватории, а также побережье, включая популярные курорты на Кубани, в Сочи, Анапе и Крыму. Эколог Илья Рыбальченко отметил, что часть мазута может всплыть летом, когда повысится температура. Он в основном растворяется в воде или оседает на дне, а его остатки могут быть «промыты» песком, волнами и микроорганизмами.
Эколог Георгий Каваносян заявил, что трудно прогнозировать масштабы загрязнения, так как неясно, сколько углеводородов попало в море.
По результатам проверки почти 200 проб рыбы и морепродуктов, выловленных в Чёрном море, Роспотребнадзор не обнаружил отклонений от норм или загрязнения продукции. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что исследования каждой партии будут продолжаться.
Последствия разлива мазута в Чёрном море продолжают устранять. Экологи предупреждают о возможности повторных выбросов, особенно во время штормов. При этом мазут может попасть на разные глубины, что затрудняет его полное устранение.
Специалисты работают над очисткой пляжей, чтобы предотвратить «слоёный пирог» из мазута и песка. По словам эколога Романа Пукалова, нельзя заменить песок на карьерный, так как он быстро будет вымыт с пляжей. Единственный вариант — это возвращение обработанного песка на место, чтобы сохранить конфигурацию пляжей и избежать угрозы локальных подтоплений. Георгий Каваносян отметил, что восстановление экосистемы займёт до 10 лет.
Ущерб от катастрофы, по оценкам экспертов, составляет 33 млрд рублей и близится к последствиям разлива в Норильске в 2020 году, который ранее оценивался почти в 148 млрд рублей.
Эксперты пока что расходятся во мнениях о безопасности купания в Чёрном море в 2025 году.
Эколог Вячеслав Крыленко, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, утверждает, что курортный сезон можно будет спасти, если уберут весь мазут. Он отметил, что, если не удастся полностью устранить загрязнение, то с прогревом воды мазут может снова всплыть и попасть на пляжи:
«Тогда это будет проблема — какой курорт, если там мазут будет плавать?»
Несмотря на загрязнения, в Анапе организовали крещенские купания с предварительным обследованием пляжей. Всего в купаниях приняло участие около 300 человек. Один из местных жителей даже сказал, что вода «очень чистая». В пресс-службе администрации города заявили, что всё прошло без ЧП.
Другие специалисты настаивают на том, что отдых в Чёрном море следует отложить хотя бы в первые месяцы 2025 года. Виктор Данилов-Данилян, научный руководитель Института водных проблем РАН, предупреждает, что купание в загрязнённых водах Чёрного моря после разлива мазута может привести к ожогам и аллергическим реакциям. Мазут не растворяется в воде, и даже небольшие сгустки могут быть опасны.
Эколог Владислав Жуков предупредил, что из-за разлива в Керченском проливе пятна мазута и нефти останутся в Чёрном море и на побережье ещё несколько лет. Ликвидация последствий потребует миллиардных расходов.
Мнения экспертов о курортном сезоне на Чёрном море в 2025 году весьма пессимистичны, особенно относительно Анапы. Вячеслав Плахотнюк, доктор права НИУ ВШЭ, утверждает, что пляжи Анапы должны быть закрыты из-за загрязнения мазутом, и прогнозирует невозможность туризма в этом регионе.
Вадим Жуков, доцент ГУУ, к. э. н., ожидает снижения турпотока в Анапу и прогнозирует, что в основном будут отдыхать те, кого не интересует море, люди воспользуются снижением цен.
Вице-президент ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин отметил, что ситуация с загрязнением пляжей мазутом привела к отставанию в продажах курортов Краснодарского края на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры предлагают отелям поддерживать спрос скидками ближе к летнему сезону, но считают, что скидки сейчас не помогут, поскольку туристы обеспокоены ситуацией с загрязнением и ждут официальных заявлений о ликвидации последствий.
Доцент КФУ Игорь Вахрушев уверен, что оперативные работы по ликвидации загрязнения позволят провести сезон как обычно, как это было после схожего инцидента в 2007 году.
Белгородцы пока сохраняют выжидательную позицию по поводу отдыха на Чёрном море в 2025 году. Заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко отметил, что курорты Краснодарского края популярны у белгородцев благодаря хорошей инфраструктуре и доступности. Однако экологическая катастрофа повлияет на спрос, особенно среди семей с детьми.
По состоянию на конец 2024 года туры не отменялись. Возможно, белгородцы решили подождать, чтобы увидеть, как будут восстанавливаться пляжи и экосистема.
Ожидается, что точно понять, как изменится спрос, можно будет в феврале–марте 2025 года.