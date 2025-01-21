Лучше не рисковать? Опасно ли ехать летом на курорты черноморского побережья

Белгородцев предупредили о возможных угрозах отдыха на Чёрном море

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Катастрофа в Чёрном море: что произошло? Масштабы загрязнения воды и побережья Чёрного моря Как долго будут устранять последствия катастрофы? Можно ли купаться в Чёрном море в 2025 году? Мнения экспертов Мнения за Мнения против Отдых в Анапе, Сочи и других городах под угрозой? А что белгородцы?

В последние месяцы ситуация в Чёрном море вызвала обеспокоенность среди любителей летнего отдыха. В конце 2024 года произошла экологическая катастрофа, которая затронула водные и прибрежные зоны. Но что это значит для отдыхающих в 2025 году? Стоит ли выбрать другие направления для отпуска?