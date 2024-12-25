Как повлияла экологическая катастрофа на Кубани на летние планы белгородцев?

Posted 25 декабря, 09:01
Published 25 декабря, 09:01
Modified 25 декабря, 09:01
Updated 25 декабря, 09:01
По данным на 23 декабря объём загрязнённого мазутом грунта на побережье Чёрного моря после ЧП уже достиг 200 тысяч тонн, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Зоны наибольшего загрязнения: от Благовещенской до Витязево и центральный пляж Анапы.
Министр также рассказал, что работы по очистке пляжей продолжаются с утра и до поздней ночи. Привлекаются спасатели, специалисты экстренных служб, работники коммунального хозяйства, сотрудники администраций 41 муниципалитета, казаки и волонтёры.
По информации МЧС РФ на 24 декабря, в Краснодарском крае обследованы 190 километров береговой линии. Спасатели и волонтёры собрали свыше 21 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта, более 15 тысяч тонн уже вывезли.
В ведомстве подчеркнули, что к работе привлечены 9500 человек и 437 единиц техники. Загрязнённый грунт вывозят на специализированные предприятия, где их будут правильно утилизировать, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он же сообщил, что на Кубани работы по ликвидации последствий разлива топлива планируется завершить до 1 февраля, крайний срок — 1 марта. По словам Кондратьева, основная задача заключается в том, чтобы убрать мазут с поверхности песка и пляжей до того, как температура воздуха повысится и нефтепродукты начнут проникать в грунт.
Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, курорты Краснодарского края являются самыми популярными летними направлениями для отдыха у белгородцев. Прежде всего это Сочи, Анапа, Геленджик, Витязево.
Это инфраструктурно-развитые направления, где располагается большое количество объектов размещения, хорошая транспортная доступность и развитая сеть точек общественного питания, которые рассчитаны на разный бюджет. В последнее время наблюдается строительство новых отелей, гостевых домов, а также сопутствующих объектов развлекательного и гастрономического сектора. Белгородцы предпочитают добираться до курортов Краснодарского края как на личном транспорте, так и с помощью железнодорожного сообщения, а также на самолётах из Москвы и, конечно, автобусами.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что в конце 2024 года Краснодарский край столкнулся с масштабным вызовом — экологической катастрофой, вызванной разливом мазута. Разлив нефтепродуктов произошёл при крушении танкеров «Волгонефть 109» и «Волгонефть 212» в Керченском проливе 15 декабря.
На сегодняшний день со стороны властей предпринимаются попытки максимально быстро и качественно решить проблему. Однако, судя по поступающей информации, техники и волонтёров, которые помогают с очисткой береговой полосы, недостаточно. Уверен, что данная ситуация решаема и будет сделано всё для того, чтобы последствия катастрофы были устранены.
Вадим Коломытченко
Спикер добавил, что события, произошедшие в Краснодарском крае, безусловно, негативно скажутся на спросе на отдых на курортах этого региона. Особенно это касается семей с детьми.
Белгородцы едут за чистым морем, песчаными пляжами, экологически безопасным отдыхом. На данный момент говорить об отменах туров рано. Впереди новогодние праздники. Эти даты приходятся не на морской, пляжный отдых. Туристы в большей степени находятся в отелях. В то же время катастрофа произошла зимой, а в этот период мало кто бронирует отдых на российские курорты на отдалённые даты летнего периода. Поэтому говорить о динамике падения спроса в цифрах пока нет возможности. При этом стоит отметить, что новых запросов на летний отдых пока тоже нет. Белгородцы выбирают выжидательную позицию и будут смотреть, как будет развиваться ситуация.
Вадим Коломытченко
Специалист добавил, что оценить, снизился ли спрос или нет, можно будет только в феврале–марте 2025 года.
Именно в это время начинается раннее бронирование отдыха в Краснодарском крае. Ожидания пока оптимистично-сдержанные. До начала летнего сезона ещё около пяти месяцев, и все, безусловно, надеются на то, что ситуация будет стабилизирована и курорты будут полностью очищены и готовы принимать гостей. Хотя на полное восстановление местной экосистемы, безусловно, потребуются годы.
Вадим Коломытченко