Как повлияла экологическая катастрофа на Кубани на летние планы белгородцев?

Он же сообщил, что на Кубани работы по ликвидации последствий разлива топлива планируется завершить до 1 февраля, крайний срок — 1 марта. По словам Кондратьева, основная задача заключается в том, чтобы убрать мазут с поверхности песка и пляжей до того, как температура воздуха повысится и нефтепродукты начнут проникать в грунт.