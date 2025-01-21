Неси туда, не знаю куда: есть ли в Белгороде места, куда можно выбрасывать ёлки?

Posted 21 января, 12:31
Published 21 января, 12:31
Modified 21 января, 12:33
Updated 21 января, 12:33
Новогодние праздники кончились, белгородцы начали массово «разнаряжать» ёлки и складировать их у контейнерных площадок. Но ЦЭБ в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что так делать нельзя.
Зелёные красавицы, оказывается, не считаются твёрдыми коммунальными отходами, а значит и вывозить их мусорщики не обязаны. Более того, выбрасывать деревья в мусорные контейнеры и складировать у подъездов запрещено.
Утилизировать их можно, складируя в специально отведённых местах. Организовать их должны либо власти муниципалитета, либо местная управляющая компания.
Журналистка Бел.Ру решила поинтересоваться, есть ли специальные площадки для сбора новогодних ёлок в Белгороде. В мэрии рассказали, что таких площадок в городе нет.
«Места складирования ёлок определены на контейнерных площадках. Централизованный вывоз и утилизация будет осуществляться силами МКУ „Управление Белгорблагоустройства“», — сообщили в администрации.