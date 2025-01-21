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Posted 21 января, 12:31

Published 21 января, 12:31

Modified 21 января, 12:33

Updated 21 января, 12:33

Новогодние ёлки теперь лежат в белгородских дворах

Неси туда, не знаю куда: есть ли в Белгороде места, куда можно выбрасывать ёлки?

21 января 2025, 12:31
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Новогодние ёлки теперь лежат в белгородских дворах

В Белгороде нет специальных площадок для сбора новогодних ёлок

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Эксклюзив
Выбрасывать ёлки на площадки для ТКО нельзя? ЦЭБ говорит одно, а мэрия — другое. В ситуации разбирались Бел.Ру.

Новогодние праздники кончились, белгородцы начали массово «разнаряжать» ёлки и складировать их у контейнерных площадок. Но ЦЭБ в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что так делать нельзя.

Зелёные красавицы, оказывается, не считаются твёрдыми коммунальными отходами, а значит и вывозить их мусорщики не обязаны. Более того, выбрасывать деревья в мусорные контейнеры и складировать у подъездов запрещено.

Утилизировать их можно, складируя в специально отведённых местах. Организовать их должны либо власти муниципалитета, либо местная управляющая компания.

Журналистка Бел.Ру решила поинтересоваться, есть ли специальные площадки для сбора новогодних ёлок в Белгороде. В мэрии рассказали, что таких площадок в городе нет.

«Места складирования ёлок определены на контейнерных площадках. Централизованный вывоз и утилизация будет осуществляться силами МКУ „Управление Белгорблагоустройства“», — сообщили в администрации.
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#Валерия Колесникова#Ёлка#Эксклюзив#Утилизация#Мэрия#Белгород#ЦЭБ#Новогодняя ёлка
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