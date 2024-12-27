bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 09:05

Published 27 декабря, 09:05

Modified 28 декабря, 18:56

Updated 28 декабря, 18:56

В каком районе самая красивая новогодняя ёлка?

Главные новогодние ёлки в районах и округах Белгородской области: какие они?

27 декабря 2024, 09:05
Фото: 1MI. В каком районе самая красивая новогодняя ёлка?

В районах Белгородской области открыли новогодние ёлки

Сюжет
Новый год
Всё ближе один из самых долгожданных детьми и взрослыми праздников — Новый год. В Белгородской области уже зажгли огни на главных районных ёлках. Традиционно редакция Бел.Ру сделала подборку новогодних красавиц. Какое же дерево, по вашему мнению, оказалось лучшим в уходящем 2024 году?

Ровеньский район

В муниципалитете ёлка появилась на центральной площади в посёлке Ровеньки. Зажгли ель вместе с 30 парами Дедов Морозов и Снегурочек. Для жителей провели конкурсы, розыгрыши ёлок.

Ровеньский район
Ровеньский район
Ровеньский район. Фото: Страница Татьяны Киричковой

Вейделевский район

Парад Дед Морозов и Снегурочек сопровождал открытие ёлки. Также на празднике были песни, танцы, игры со снеговиками и представления с ростовыми куклами.

Вейделевский район
Вейделевский район
Вейделевский район
Вейделевский район. Фото: Страница Анжелики Самойловой

Красногвардейский район

Главная красавица района стоит на Соборной площади Бирюча. Её высота 12 метров, а украшают хвойное дерево более 1200 метров гирлянды, большие и малые светодиодные колокольчики, снежинки и шарики.

Красногвардейский район
Красногвардейский район
Красногвардейский район. Фото: Страница Галины Руденко

Красненский район

Главное новогоднее дерево украсило площадь села Красное. Жителей поздравил Снеговик-почтовик, подарил открытки, а после присутствующие водили хороводы и пели песни. Дед Мороз и Снегурочка появились на ретроавтомобиле. Новогодняя красавица украшена игрушками и яркой иллюминацией.

Красненский район
Красненский район
Красненский район. Фото: Страница Александра Полторабатько

Волоконовский район

Для всех гостей провели представление: из-за искусственного интеллекта Новый год приобрёл новые грани — Дед Мороз и Снегурочка оказались в цифровом мире. Чтобы вернуть их обратно в реальность, нужно было исполнить предновогоднее желание нейросети.

Волоконовский район
Волоконовский район
Волоконовский район. Фото: Страница Сергея Бикетова

Губкинский округ

Кроме главной ёлки, на площади в Губкине появились фудтраки, которые в период новогодних и рождественских праздников предложат губкинцам горячие напитки и выпечку.

Губкинский округ
Губкинский округ
Губкинский округ. Фото: Страница Михаила Лобазнова

Новооскольский округ

Для юных новооскольцев провели театрализованное представление, интерактивы с ростовыми куклами, новогодними играми, шутками и песнями. Дед Мороз и Снегурочка приехали на сказочных мотоциклах под праздничный фейерверк.

Новооскольский округ
Новооскольский округ. Фото: Новооскольская клубная система

Прохоровский район

К главному символу праздника пришли более 60 Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы зажечь ёлку.

Прохоровский район
Прохоровский район
Прохоровский район
Прохоровский район. Фото: Страница Сергея Канищева

Алексеевский округ

Ростовые куклы и главные сказочные герои зажгли ёлку и провели программу для пришедших. Торжественное зажжение ёлки стало первым шагом в череде новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях культуры Алексеевского округа.

Алексеевский округ
Алексеевский округ
Алексеевский округ. Фото: МКУК «Централизованная клубная система»

Грайворонский округ

На ёлке главы округа провели два новогодних спектакля «Из сказки в Нарнию» и «Летучий корабль». Позже детям раздали сладкие подарки Дед Мороз и Снегурочка.

Грайворонский округ
Грайворонский округ
Грайворонский округ. Фото: Telegram-канал «Грайворонский муниципальный округ»

Борисовский район

Коллектив ЦКР «Борисовский» подготовил спектакль «Волшебная сила» посетителям ёлки главы района. Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми водили хороводы вокруг новогоднего дерева, танцевали и рассказали стихотворения.

Фото: Telegram-канал «Борисовка 31»

Ивнянский район

Детей встретили танцами, песнями и хороводами вокруг главного символа Нового года.

Ивнянский район
Ивнянский район
Ивнянский район. Фото: Управление культуры администрации Ивнянского района

Корочанский район

В районе прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек. Праздничное настроение создавали солисты и коллективы района, исполнявшие знакомые песни. В культурно-спортивном центре праздник продолжился мастер-классами и показом фильма «Морозко».

Корочанский район
Корочанский район
Корочанский район
Корочанский район. Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку»

Краснояружский район

На площади танцевали под песни лучших исполнителей и художественных коллективов Дома культуры. Жители фотографировались с героями праздника и новогодними украшениями.

Краснояружский район
Краснояружский район
Краснояружский район
Краснояружский район. Фото: ЦКР Краснояружского района

Старооскольский округ

На площади Победы жителей города встретила главная ёлка города. Дед Мороз со Снегурочкой прибыли на праздник на квадроциклах и зажгли новогоднее дерево.

Фото: Страница Владимира Жданова

Яковлевский округ

На площади города стоит искусственная ёлка высотой 13,5 метра. Ель украсили красными и золотыми шарами.

Яковлевский округ
Яковлевский округ
Яковлевский округ
Яковлевский округ. Фото: Анастасия Карпова. bel.ru

К сожалению, не удалось найти фотографии ёлок из нескольких районов, поэтому они в список не попали. Кроме того, например, в приграничном Шебекинском округе ранее заявили, что, вероятно, откажутся от главного новогоднего дерева, тем не менее столицу муниципалитета украшали.

Также в список не попал Белгород — об открытии ёлки в городе Бел.Ру писало в этом материале.

В каком же районе или округе, по вашему мнению, самая красивая новогодняя ёлка?

Битва главных районных ёлок Белгородской области
Проголосовало: 54 чел.
Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлках
Узнать подробнее
Читайте также:
Ёлка — символ праздника. Строитель Яковлевского округа готов встречать новый годНовая ёлка будет, но не в Белгороде: где жителям ждать зелёную красавицу?На финишной прямой: как продвигается подготовка к Новому году в Белгороде
#Алёна Мальцева#Опросы#Общество#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Праздники#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика