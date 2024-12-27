Главные новогодние ёлки в районах и округах Белгородской области: какие они?

К сожалению, не удалось найти фотографии ёлок из нескольких районов, поэтому они в список не попали. Кроме того, например, в приграничном Шебекинском округе ранее заявили, что, вероятно, откажутся от главного новогоднего дерева, тем не менее столицу муниципалитета украшали.