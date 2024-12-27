Главные новогодние ёлки в районах и округах Белгородской области: какие они?

Posted 27 декабря, 09:05
Published 27 декабря, 09:05
Modified 28 декабря, 18:56
Updated 28 декабря, 18:56
В муниципалитете ёлка появилась на центральной площади в посёлке Ровеньки. Зажгли ель вместе с 30 парами Дедов Морозов и Снегурочек. Для жителей провели конкурсы, розыгрыши ёлок.
Парад Дед Морозов и Снегурочек сопровождал открытие ёлки. Также на празднике были песни, танцы, игры со снеговиками и представления с ростовыми куклами.
Главная красавица района стоит на Соборной площади Бирюча. Её высота 12 метров, а украшают хвойное дерево более 1200 метров гирлянды, большие и малые светодиодные колокольчики, снежинки и шарики.
Главное новогоднее дерево украсило площадь села Красное. Жителей поздравил Снеговик-почтовик, подарил открытки, а после присутствующие водили хороводы и пели песни. Дед Мороз и Снегурочка появились на ретроавтомобиле. Новогодняя красавица украшена игрушками и яркой иллюминацией.
Для всех гостей провели представление: из-за искусственного интеллекта Новый год приобрёл новые грани — Дед Мороз и Снегурочка оказались в цифровом мире. Чтобы вернуть их обратно в реальность, нужно было исполнить предновогоднее желание нейросети.
Кроме главной ёлки, на площади в Губкине появились фудтраки, которые в период новогодних и рождественских праздников предложат губкинцам горячие напитки и выпечку.
Для юных новооскольцев провели театрализованное представление, интерактивы с ростовыми куклами, новогодними играми, шутками и песнями. Дед Мороз и Снегурочка приехали на сказочных мотоциклах под праздничный фейерверк.
К главному символу праздника пришли более 60 Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы зажечь ёлку.
Ростовые куклы и главные сказочные герои зажгли ёлку и провели программу для пришедших. Торжественное зажжение ёлки стало первым шагом в череде новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях культуры Алексеевского округа.
На ёлке главы округа провели два новогодних спектакля «Из сказки в Нарнию» и «Летучий корабль». Позже детям раздали сладкие подарки Дед Мороз и Снегурочка.
Коллектив ЦКР «Борисовский» подготовил спектакль «Волшебная сила» посетителям ёлки главы района. Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми водили хороводы вокруг новогоднего дерева, танцевали и рассказали стихотворения.
Детей встретили танцами, песнями и хороводами вокруг главного символа Нового года.
В районе прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек. Праздничное настроение создавали солисты и коллективы района, исполнявшие знакомые песни. В культурно-спортивном центре праздник продолжился мастер-классами и показом фильма «Морозко».
На площади танцевали под песни лучших исполнителей и художественных коллективов Дома культуры. Жители фотографировались с героями праздника и новогодними украшениями.
На площади Победы жителей города встретила главная ёлка города. Дед Мороз со Снегурочкой прибыли на праздник на квадроциклах и зажгли новогоднее дерево.
На площади города стоит искусственная ёлка высотой 13,5 метра. Ель украсили красными и золотыми шарами.
К сожалению, не удалось найти фотографии ёлок из нескольких районов, поэтому они в список не попали. Кроме того, например, в приграничном Шебекинском округе ранее заявили, что, вероятно, откажутся от главного новогоднего дерева, тем не менее столицу муниципалитета украшали.
Также в список не попал Белгород — об открытии ёлки в городе Бел.Ру писало в этом материале.
В каком же районе или округе, по вашему мнению, самая красивая новогодняя ёлка?