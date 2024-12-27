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Posted 27 декабря, 08:03

Published 27 декабря, 08:03

Modified 27 декабря, 08:05

Updated 27 декабря, 08:05

Жители посёлка под Белгородом остались без ёлки

«Даже говорить не хочется»: Гладков объяснил, почему в белгородском посёлке нет ёлки

27 декабря 2024, 08:03
Фото: 1MI. Жители посёлка под Белгородом остались без ёлки

Гладков пообещал, что ёлка в белгородской Томаровке всё-таки будет

Сюжет
Новый год
Жители посёлка в Яковлевском округе возмущены отношением местной власти к украшению их населённого пункта к Новому году. Точнее, отсутствием главного атрибута праздника — ёлки. Почему её не поставили?

Белгородцы интересуются: почему в Томаровке Яковлевского округа нет ёлки? Местные жители заметили, что «очень украшенный» символ праздника появился в Борисовке и Строителе, но не у них.

«Чем мы, жители посёлка, хуже?» — написал один из них.

Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что отвечать, почему так вышло, ему не хочется. Он уже связался с главой Томаровки. Кажется, разговор вышел не из приятных.

«Спросил, ёлка в прошлом году была? Была. В субботу ёлка будет, поэтому не переживайте, с главой проговорили», — уточнил Гладков.
Ёлка — символ праздника. Строитель Яковлевского округа готов встречать новый год
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Елка#Новый год#Борисовка#Строитель#Томаровка#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг
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