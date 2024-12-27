«Даже говорить не хочется»: Гладков объяснил, почему в белгородском посёлке нет ёлки

Posted 27 декабря, 08:03
Published 27 декабря, 08:03
Modified 27 декабря, 08:05
Updated 27 декабря, 08:05
Белгородцы интересуются: почему в Томаровке Яковлевского округа нет ёлки? Местные жители заметили, что «очень украшенный» символ праздника появился в Борисовке и Строителе, но не у них.
«Чем мы, жители посёлка, хуже?» — написал один из них.
Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что отвечать, почему так вышло, ему не хочется. Он уже связался с главой Томаровки. Кажется, разговор вышел не из приятных.
«Спросил, ёлка в прошлом году была? Была. В субботу ёлка будет, поэтому не переживайте, с главой проговорили», — уточнил Гладков.