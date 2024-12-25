Ёлка — символ праздника. Строитель Яковлевского округа готов встречать новый год

На площади города уже который год ставят искусственную ёлку. В высоту она 13,5 метра. Последний раз живое новогоднее дерево устанавливали в 2022 году. Хоть новое и не настоящее, но выглядит так же сказочно и красиво. На ели висят красные и золотые шары.