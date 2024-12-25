Ёлка — символ праздника. Строитель Яковлевского округа готов встречать новый год

Posted 25 декабря, 13:54
Published 25 декабря, 13:54
Modified 25 декабря, 13:56
Updated 25 декабря, 13:56
В преддверии Нового года никак не обойтись без главного украшения в городе. Строитель готов встретить новый 2025 год. На центральной площади стоит наряженная елка. Рядом с ней — Дед Мороз и Снегурочка, а около них расположились большие ёлочные шары и подарки.
В тёмное время суток ёлка светится украшенной гирляндой. Снегурочка и Дед Мороз сверкают синими огоньками, создавая сказочную атмосферу.
На площади города уже который год ставят искусственную ёлку. В высоту она 13,5 метра. Последний раз живое новогоднее дерево устанавливали в 2022 году. Хоть новое и не настоящее, но выглядит так же сказочно и красиво. На ели висят красные и золотые шары.
Ещё одна ёлка установлена в Сретенском парке. Там стоит живое дерево. Рядом есть лавочка-снеговик, присев на которую, можно загадать желание.
Несмотря на то, что украшений не так много, город готов встречать Новый год. Ведь сказочно красивая ёлка дарит хорошее настроение и является символом праздника. Многие взрослые и дети собираются вечером посмотреть, как сверкает новогодний символ, и сделать памятные фотографии.