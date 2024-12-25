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Posted 25 декабря, 13:54

Published 25 декабря, 13:54

Modified 25 декабря, 13:56

Updated 25 декабря, 13:56

Новый год в Строителе

Ёлка — символ праздника. Строитель Яковлевского округа готов встречать новый год

25 декабря 2024, 13:54
Фото: Анастасия Карпова. bel.ru. Новый год в Строителе
Самый сказочный и долгожданный праздник всё ближе. Тем временем на центральной площади Строителя уже стоит ёлка.

В преддверии Нового года никак не обойтись без главного украшения в городе. Строитель готов встретить новый 2025 год. На центральной площади стоит наряженная елка. Рядом с ней — Дед Мороз и Снегурочка, а около них расположились большие ёлочные шары и подарки.

В тёмное время суток ёлка светится украшенной гирляндой. Снегурочка и Дед Мороз сверкают синими огоньками, создавая сказочную атмосферу.

На площади города уже который год ставят искусственную ёлку. В высоту она 13,5 метра. Последний раз живое новогоднее дерево устанавливали в 2022 году. Хоть новое и не настоящее, но выглядит так же сказочно и красиво. На ели висят красные и золотые шары.

Ещё одна ёлка установлена в Сретенском парке. Там стоит живое дерево. Рядом есть лавочка-снеговик, присев на которую, можно загадать желание.

Несмотря на то, что украшений не так много, город готов встречать Новый год. Ведь сказочно красивая ёлка дарит хорошее настроение и является символом праздника. Многие взрослые и дети собираются вечером посмотреть, как сверкает новогодний символ, и сделать памятные фотографии.

Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе
Новый год в Строителе. Фото: Анастасия Карпова. bel.ru
Видео: Анастасия Карпова. bel.ru. Новый год в Строителе
Какой Новый год без ёлки? Где купить праздничное дерево в Строителе
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#Анастасия Карпова#Видео#Общество#Новогодняя ёлка#Яковлевский округ
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