Сезон «расчленёнки» начался? Как белгородцы избавляются от ёлок

Posted 17 января, 13:57
Published 17 января, 13:57
Modified 17 января, 14:00
Updated 17 января, 14:00
Как правило, ели и сосны после праздников белгородцы оставляют около мусорных баков. Кто-то аккуратно упаковывает деревья в плёнку, кто-то оставляет отдельно ветки, а отдельно стволы, а кто-то «оголяет» символ Нового года не до конца. Вот так выглядят уже ненужные ели и сосны около одного из домов на Харгоре в областном центре.
Стоит отметить, новогодние ёлки, а также хвойные деревья не относятся к категории твёрдых коммунальных отходов, а значит, не должны вывозиться региональным оператором.
В федеральных законах указано, такие деревья нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры или оставлять рядом с подъездами. Это не только создаёт неудобства для жителей, но и затрудняет доступ специализированной техники для вывоза отходов.
Чтобы белгородцы могли утилизировать ёлки, муниципальные власти и управляющие компании должны организовать специальные пункты сбора.
Напомним, этой зимой в России прошёл конкурс, на котором определяли самые красивые ёлки года. Белгородское новогоднее дерево вошло в десятку лучших и получило награду.