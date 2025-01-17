Сезон «расчленёнки» начался? Как белгородцы избавляются от ёлок

Как правило, ели и сосны после праздников белгородцы оставляют около мусорных баков. Кто-то аккуратно упаковывает деревья в плёнку, кто-то оставляет отдельно ветки, а отдельно стволы, а кто-то «оголяет» символ Нового года не до конца. Вот так выглядят уже ненужные ели и сосны около одного из домов на Харгоре в областном центре.