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Posted 17 января, 13:57

Published 17 января, 13:57

Modified 17 января, 14:00

Updated 17 января, 14:00

Белгородцы начали избавляться от новогодних деревьев

Сезон «расчленёнки» начался? Как белгородцы избавляются от ёлок

17 января 2025, 13:57
Фото: bel.ru.

Белгородцы начали избавляться от новогодних деревьев

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Новости Белгорода
Новогодние праздники позади, а это значит, что наряженным елям и соснам пора на покой. Как белгородцы избавляются от символа Нового года — на фото Бел.Ру.

Как правило, ели и сосны после праздников белгородцы оставляют около мусорных баков. Кто-то аккуратно упаковывает деревья в плёнку, кто-то оставляет отдельно ветки, а отдельно стволы, а кто-то «оголяет» символ Нового года не до конца. Вот так выглядят уже ненужные ели и сосны около одного из домов на Харгоре в областном центре.

Фото: bel.ru

Стоит отметить, новогодние ёлки, а также хвойные деревья не относятся к категории твёрдых коммунальных отходов, а значит, не должны вывозиться региональным оператором.

В федеральных законах указано, такие деревья нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры или оставлять рядом с подъездами. Это не только создаёт неудобства для жителей, но и затрудняет доступ специализированной техники для вывоза отходов.

Чтобы белгородцы могли утилизировать ёлки, муниципальные власти и управляющие компании должны организовать специальные пункты сбора.

Напомним, этой зимой в России прошёл конкурс, на котором определяли самые красивые ёлки года. Белгородское новогоднее дерево вошло в десятку лучших и получило награду.

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#Кристина Семенчук#Новогодние праздники#Сосны#Новости Белгорода#Эксклюзив#Утилизация#Белгород#Коммунальные отходы#Ёлки#Пункты сбора
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