То ли ёлки, то ли похоронные венки: белгородцев удивило новогоднее оформление

Posted 23 декабря, 08:19
Published 23 декабря, 08:19
Modified 23 декабря, 08:34
Updated 23 декабря, 08:34
Не все жители оценили новогоднее оформление на улице Дорошенко в Короче. По мнению горожанки, инсталляции на клумбе очень похожи на похоронные венки. Она через местный Telegram-канал обратилась с просьбой убрать их с улиц.
Сами венки, по всей видимости, представляют из себя новогодние декорации: украшенные ёлки будто «вытекают» из уличных кашпо. Всего таких инсталляций насчитывается пять.
Напомним, что в прошлом году белгородцы гораздо чаще жаловались на новогодние украшения. Одно из возмущений в 2023-м также поступило из Корочи: там жителям не понравилась подсветка у ёлки, напоминавшая цвета флага Украины.