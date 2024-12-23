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Posted 23 декабря, 08:19

Published 23 декабря, 08:19

Modified 23 декабря, 08:34

Updated 23 декабря, 08:34

Не понравившаяся белгородке клумба

То ли ёлки, то ли похоронные венки: белгородцев удивило новогоднее оформление

23 декабря 2024, 08:19
Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку». Не понравившаяся белгородке клумба

Белгородцы сравнили новогоднее оформление с похоронными венками

Сюжет
Новый год
Белгородскую область уже украсили к Новому году, но не все декорации устроили жителей. Так, первые негодования озвучили в Telegram-канале «Короча Наизнанку», где местная жительница приняла ёлки за похоронные венки.

Не все жители оценили новогоднее оформление на улице Дорошенко в Короче. По мнению горожанки, инсталляции на клумбе очень похожи на похоронные венки. Она через местный Telegram-канал обратилась с просьбой убрать их с улиц.

Сами венки, по всей видимости, представляют из себя новогодние декорации: украшенные ёлки будто «вытекают» из уличных кашпо. Всего таких инсталляций насчитывается пять.

Непонравившаяся белгородке клумба
Непонравившаяся белгородке клумба
Непонравившаяся белгородке клумба
Непонравившаяся белгородке клумба
Непонравившаяся белгородке клумба. Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку»

Напомним, что в прошлом году белгородцы гораздо чаще жаловались на новогодние украшения. Одно из возмущений в 2023-м также поступило из Корочи: там жителям не понравилась подсветка у ёлки, напоминавшая цвета флага Украины.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Короча#Фотофакт#Нарочно не придумаешь#Белгород#Клумбы#Венки#Ёлки
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