«Сбер» оценил долю утекших данных российских пользователей в 90%

Posted 17 января, 15:10
Published 17 января, 15:10
Modified 20 января, 09:16
Updated 20 января, 09:16
По информации, предоставленной РБК председателем правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым, в открытом доступе теперь находятся персональные данные почти всех совершеннолетних граждан России.
Анализ, проведённый Сбером в конце 2023 года и начале 2024 года, выявил, что основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Как заявил специалист, информация не утекала из кредитных организаций, как можно подумать. Из всех имеющихся, заверил он, такие случаи составили менее 2%. Так, в 2023 году количество утечек достигло максимума, а в 2024 году постепенно фиксировался спад, несмотря на то, что утечки продолжаются.
«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 млрд строк находятся в открытом доступе. Уже где‑то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие‑то персональные данные имеют в открытом доступе», — прокомментировал председатель правления ситуацию.
В прошедшем году Сбербанк зафиксировал рекордное число мошеннических звонков, поступивших гражданам России. Февраль–март стал пиковым периодом по числу звонков от мошенников. Тогда их количество за сутки составляло около 20 млн звонков. Сейчас, комментирует эксперт, их стало заметно меньше, т. к. с 20 млн звонков показатель упал до 6-6,5 млн. Также стоит отметить, что со временем телефонные мошенники стали более убедительными, с тщательно продуманными планами.