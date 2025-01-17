«Сбер» оценил долю утекших данных российских пользователей в 90%

Анализ, проведённый Сбером в конце 2023 года и начале 2024 года, выявил, что основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Как заявил специалист, информация не утекала из кредитных организаций, как можно подумать. Из всех имеющихся, заверил он, такие случаи составили менее 2%. Так, в 2023 году количество утечек достигло максимума, а в 2024 году постепенно фиксировался спад, несмотря на то, что утечки продолжаются.