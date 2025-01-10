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Posted 10 января, 10:27

Published 10 января, 10:27

Modified 10 января, 10:29

Updated 10 января, 10:29

Сбер спас 1,6 млрд рублей клиентов от мошеннических кредитных пирамид

Сбер спас 1,6 млрд рублей клиентов от мошеннических кредитных пирамид

10 января 2025, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Финансовые пирамиды «переродились» в России. Теперь злоумышленники оформляют кредиты на жертв, обещая выплачивать проценты.

Десять кредитных финансовых пирамид выявили специалисты Сбербанка. От этих структур уже пострадало 2,3 тыс. человек. Как рассказал топ-менеджер банка Станислав Кузнецов, сейчас система пирамид изменилась, мошенники уже не обещают сверхвысокие доходы за «инвестиции», а оформляют на жертв кредиты.

Мошенники предлагают взять деньги под процент в кредитных организациях за вознаграждение. Большую часть денег передают мошенникам, за них обещают регулярно переводить деньги на погашение кредита. Обещание несколько месяцев исполняют, чтобы не вызвать панику, просят брать новые займы, а потом исчезают, пояснил топ-менеджер Сбербанка.

Уберечь от такого обмана удалось 1,6 млрд рублей клиентов банка, пишут РИА «Новости».

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#Алёна Мальцева#Мошенничество#Финансовые пирамиды#Сбербанк
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