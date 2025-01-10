Сбер спас 1,6 млрд рублей клиентов от мошеннических кредитных пирамид

Десять кредитных финансовых пирамид выявили специалисты Сбербанка. От этих структур уже пострадало 2,3 тыс. человек. Как рассказал топ-менеджер банка Станислав Кузнецов, сейчас система пирамид изменилась, мошенники уже не обещают сверхвысокие доходы за «инвестиции», а оформляют на жертв кредиты.