Сбер и полиция разработают технологии для борьбы с дипфейками

Posted 18 декабря, 14:30
Published 18 декабря, 14:30
Modified 18 декабря, 14:32
Updated 18 декабря, 14:32
Технология DeepFake всё чаще применяется мошенниками для обмана россиян. Чтобы защитить людей от обмана, финансовые организации и правоохранительные органы должны взаимодействовать более тесно. Сбер и ЭКЦ МВД будут разрабатывать решения для выявления дипфейков совместно, улучшать уже имеющиеся продукты и применять их в раскрытии преступлений. Должны помочь в этом деле и обмен опытом, проводимые исследования по привлечению современных технологий для защиты граждан.
Документ о взаимодействии подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и начальник центра в МВД, генерал-лейтенант Вадим Казьмин.
Как рассказал Кузнецов, Сбер запатентовал технологию по обнаружению дипфейков в 2022 году. Она даёт точность в обнаружении подделки в 98%. Но успешно бороться с кибермошенничеством можно только сообща.
Представитель МВД отметил, что совместная работа поможет научно-техническому развитию в области расследования IT-преступлений. Разработчики Сбера и эксперты-криминалисты полиции используют этот опыт, чтобы эффективнее определять модификацию аудио- и видеоконтента.
Технология DeepFake позволяет подменить или синтезировать, фотографии, видео, голос. Мошенники используют результаты, чтобы войти в доверие к жертвам, представляясь их знакомыми. Эффективность системы антифрода Сбера на сегодня оценивают в 99,8%. Банк создал открытую библиотеку киберзнаний «Кибрарий», где рассказывается о том, как распознаются дипфейки.