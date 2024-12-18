Сбер и полиция разработают технологии для борьбы с дипфейками

Технология DeepFake всё чаще применяется мошенниками для обмана россиян. Чтобы защитить людей от обмана, финансовые организации и правоохранительные органы должны взаимодействовать более тесно. Сбер и ЭКЦ МВД будут разрабатывать решения для выявления дипфейков совместно, улучшать уже имеющиеся продукты и применять их в раскрытии преступлений. Должны помочь в этом деле и обмен опытом, проводимые исследования по привлечению современных технологий для защиты граждан.