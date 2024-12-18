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Posted 18 декабря, 14:30

Published 18 декабря, 14:30

Modified 18 декабря, 14:32

Updated 18 декабря, 14:32

Сбер и полиция разработают технологии для борьбы с дипфейками

Сбер и полиция разработают технологии для борьбы с дипфейками

18 декабря 2024, 14:30
Банк совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД России подписали соглашение о развити и совершенствовании подобных технологий.

Технология DeepFake всё чаще применяется мошенниками для обмана россиян. Чтобы защитить людей от обмана, финансовые организации и правоохранительные органы должны взаимодействовать более тесно. Сбер и ЭКЦ МВД будут разрабатывать решения для выявления дипфейков совместно, улучшать уже имеющиеся продукты и применять их в раскрытии преступлений. Должны помочь в этом деле и обмен опытом, проводимые исследования по привлечению современных технологий для защиты граждан.

Документ о взаимодействии подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и начальник центра в МВД, генерал-лейтенант Вадим Казьмин.

Как рассказал Кузнецов, Сбер запатентовал технологию по обнаружению дипфейков в 2022 году. Она даёт точность в обнаружении подделки в 98%. Но успешно бороться с кибермошенничеством можно только сообща.

Представитель МВД отметил, что совместная работа поможет научно-техническому развитию в области расследования IT-преступлений. Разработчики Сбера и эксперты-криминалисты полиции используют этот опыт, чтобы эффективнее определять модификацию аудио- и видеоконтента.

Технология DeepFake позволяет подменить или синтезировать, фотографии, видео, голос. Мошенники используют результаты, чтобы войти в доверие к жертвам, представляясь их знакомыми. Эффективность системы антифрода Сбера на сегодня оценивают в 99,8%. Банк создал открытую библиотеку киберзнаний «Кибрарий», где рассказывается о том, как распознаются дипфейки.

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#Евгений Грицков#Общество#Мвд#Сбер#Дипфейки#Кибермошенничество
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