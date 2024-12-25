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Posted 25 декабря, 12:00

Published 25 декабря, 12:00

Modified 25 декабря, 12:00

Updated 25 декабря, 12:00

В Сбере рассказали о финансовой активности россиян в 2024 году

В Сбере рассказали о финансовой активности россиян в 2024 году

25 декабря 2024, 12:00
Фото: 1MI.
Специалисты банка поделились информацией о том, как россияне зарабатывают на вкладах и инвестициях, сколько экономят на бонусах, в каких регионах больше всего покупают на маркетплейсах.

Доход от вкладов

В 2024 году вкладчики Сбера получили 1,3 трлн рублей дохода, что в два с половиной раза больше по сравнению с 2023 годом, когда эта сумма составила 529 млрд рублей.

Доход от инвестиций

Клиенты СберИнвестиций много инвестировали в биржевые фонды. Фонд «Золото» продемонстрировал рост на 54,8% с начала года. В числе популярных были и инвестиции в юаневые инструменты: фонд денежного рынка в юанях «Сберегательный» показал рост на 26,73%, а фонд «Инструменты в юанях», ориентированный на облигации, увеличился на 19,21%. Доходность ЗПИФов, ориентированных на складскую недвижимость, составила диапазон от 15,5% до 50% годовых.

Популярностью также пользовались фонды денежного рынка, следующие за ключевой ставкой и флоатеры, показывающие доходность выше её значения. Фондированных клиентов стало на 17% больше, а среднемесячное число активных инвесторов, которые совершили хотя бы одну торговую операцию в месяц, увеличилось на 46%.

Расходы на онлайн-шопинг

В 55 российских регионах траты на покупки на маркетплейсах стали второй по величине статьей расходов после продуктов питания. В 2024 году такие расходы составили 4,72 трлн рублей, что на 1,53 трлн рублей больше, чем в 2023 году (3,19 трлн рублей). Средний чек увеличился с 1571 до 1880 рублей. В числе лидеров по числу заказов — Москва, Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. Наибольшие увеличения расходов на маркетплейсах были зафиксированы в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

Бонусы программы «Спасибо»

Участники программы лояльности «Спасибо» в 2024 году использовали бонусы на сумму 179 млрд рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Онлайн-развлечения

Онлайн-кинотеатр Okko в 2024 году увеличил число подписчиков на 81%. Общее время, потраченное на просмотр контента, утроилось. Примечательно, что именно оригинальные фильмы, сериалы (расходы на которые увеличились на 167%) и спортивные трансляции (их популярность выросла в 6 раз) привлекли внимание зрителей. Значительно вырос интерес к детскому контенту — на 168%.

В музыкальном сервисе Звук пользователи предпочитают поп, хип-хоп, рок и электронику. Самой популярной исполнительницей 2024 года стала Люся Чеботина, а самой прослушиваемой группой — «Комната культуры» Жени Трофимова. Наибольший интерес к Звуку проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

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