В Сбере рассказали о финансовой активности россиян в 2024 году

В 55 российских регионах траты на покупки на маркетплейсах стали второй по величине статьей расходов после продуктов питания. В 2024 году такие расходы составили 4,72 трлн рублей, что на 1,53 трлн рублей больше, чем в 2023 году (3,19 трлн рублей). Средний чек увеличился с 1571 до 1880 рублей. В числе лидеров по числу заказов — Москва, Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. Наибольшие увеличения расходов на маркетплейсах были зафиксированы в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.