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Posted 16 января, 08:18

Published 16 января, 08:18

Modified 16 января, 09:55

Updated 16 января, 09:55

Услуги банка

Сбер обсуждает с ведомствами изменение условий льготного кредитования АПК

16 января 2025, 08:18
Фото: 1MI. Услуги банка
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Новости Белгорода
Сбербанк обсуждает с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования агропромышленного комплекса (АПК) из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пока продолжает выдавать кредиты по рыночным ставкам.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Мы максимально заинтересованы в продолжении финансовой поддержки отрасли АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк продолжает кредитование отрасли на рыночных условиях. Для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами возможность адаптации условий программ, чтобы сделать их экономически обоснованными для банков в ситуации ужесточения Банком России денежно-кредитной политики», — заявили в пресс-службе.

Банк отметил, что отрасль АПК всегда являлась одной из ключевых. Общий объем финансирования Сбером отрасли в 2024 году составил 2,5 трлн рублей, в том числе посевной и уборочной кампаний — 400 млрд рублей.

«Банк выражал и выражает готовность к поддержке агропромышленного комплекса», — подчеркнула кредитная организация.
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