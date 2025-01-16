Сбер обсуждает с ведомствами изменение условий льготного кредитования АПК

Posted 16 января, 08:18
Published 16 января, 08:18
Modified 16 января, 09:55
Updated 16 января, 09:55
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«Мы максимально заинтересованы в продолжении финансовой поддержки отрасли АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк продолжает кредитование отрасли на рыночных условиях. Для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами возможность адаптации условий программ, чтобы сделать их экономически обоснованными для банков в ситуации ужесточения Банком России денежно-кредитной политики», — заявили в пресс-службе.
Банк отметил, что отрасль АПК всегда являлась одной из ключевых. Общий объем финансирования Сбером отрасли в 2024 году составил 2,5 трлн рублей, в том числе посевной и уборочной кампаний — 400 млрд рублей.
«Банк выражал и выражает готовность к поддержке агропромышленного комплекса», — подчеркнула кредитная организация.