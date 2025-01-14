«Семейная» рулит: какое будущее ждёт ипотечный рынок в 2025 году?

Posted 14 января, 13:58
Published 14 января, 13:58
Modified 14 января, 14:00
Updated 14 января, 14:00
Как рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, в новом 2025 году всё будет зависеть от инициатив, которые будет выдвигать правительство. Драйвером ипотечного рынка станет «семейная» ипотека, именно на поддержку спроса на неё необходимо будет сделать упор.
Он отметил, что финансовые организации будут сосредоточены на работе с существующим кредитным портфелем. Главными задачами для них станут улучшение качества обслуживания и развитие дополнительных услуг для сделок, не связанных с ипотекой.
По итогам 2024 года всего в России продажи ипотеки составили примерно 4,8 трлн рублей. Предварительные цифры были взяты из расчётов банка. Рекорд 2023 года побить не удалось, тогда выдали 7,8 трлн рублей. В 2022 году — 4,9 трлн рублей.
Согласно данным аналитиков, в декабре прошлого года выдачи ипотеки на 4% превысили ноябрьские показатели и составили более 270 млрд рублей. Но в сравнении с декабрём 2023-го они всё равно ниже.
В основном россияне предпочитали предложения с государственной поддержкой, например выбирали «семейную» ипотеку. Эта программа за год достигла своего максимума, набрав 84%.
Так 200 тысяч ипотечных кредитов суммой на 1 трлн рублей оформили в ВТБ, что на одну треть меньше, чем было в 2023 году. Здесь основной объём продаж — около 60% — также «семейная» ипотека. Её выбрали 78 тысяч заёмщиков. Им выдали 466 млрд рублей на приобретение жилья в новых строящихся домах.
Средний размер кредита по базовым банковским программам тем не менее снизился: был 4,4 млн рублей, а стал 3,8 млн рублей. По господдержке изменения незначительные, «чек» составил 5,6 млн рублей.