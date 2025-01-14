«Семейная» рулит: какое будущее ждёт ипотечный рынок в 2025 году?

Так 200 тысяч ипотечных кредитов суммой на 1 трлн рублей оформили в ВТБ, что на одну треть меньше, чем было в 2023 году. Здесь основной объём продаж — около 60% — также «семейная» ипотека. Её выбрали 78 тысяч заёмщиков. Им выдали 466 млрд рублей на приобретение жилья в новых строящихся домах.