Стоит ли покупать недвижимость, машину, дорогую технику в начале года?

Posted 8 января, 06:59
Published 8 января, 06:59
Modified 8 января, 07:01
Updated 8 января, 07:01
После значительного роста стоимости недвижимости в 2024 году в начале 2025 года рынок демонстрирует стабилизацию. По мнению президента Российской гильдии риелторов Артемия Шульгина, процентные ставки по ипотеке остаются высокими, а снижение спроса оказывает давление на цены. Это создаёт условия для более выгодных сделок, особенно на вторичном рынке.
«Зимой активность покупателей снижается на 10–20% по сравнению с летом. Это даёт шанс договориться с продавцами о скидке», — отмечает экономист Артур Оразалиев.
Станислав Бусыгин, исполнительный директор агентства «СОВА Недвижимость», утверждает, что на рынке недвижимости редко происходят значительные падения цен. Если и будут локальные скидки, то они затронут только низколиквидные объекты.
«Если ожидание связано исключительно с надеждой на падение цен, то лучше не откладывать покупку. Рассмотрите варианты на вторичном рынке, где владельцы готовы к торгу. Если ваш выбор — новостройки, присмотритесь к рассрочкам от застройщиков, таких предложений на рынке сейчас немало», — отмечает эксперт.
Новостройки: Несмотря на высокие цены, некоторые застройщики предлагают акции и рассрочку, чтобы привлечь покупателей. Однако обвала цен ждать не стоит — строительство связано с высокими затратами.
Вторичное жильё: Владельцы квартир более охотно идут на торг. Это хорошая возможность для тех, кто хочет сэкономить, особенно если речь идёт о покупке за наличные.
В начале года покупка недвижимости может быть выгодной для тех, кто готов вложиться сейчас, но важно изучить предложения и оценить юридическую чистоту сделки.
Рост стоимости новостроек в массовом сегменте ожидается на уровне 5%, в то время как жилье премиум-класса может подорожать на 12–15%. Помимо этого, владельцы квартир все чаще пересматривают планы по продаже и предпочитают сдавать их в аренду. Это также сказывается на ценах.
Что касается Белгорода, местный рынок отражает общероссийские тенденции. Вторичный рынок остается более гибким, тогда как новостройки подорожают, но застройщики будут активно предлагать акции и скидки.
Цены на автомобили в 2025 году неизбежно продолжат расти. По словам Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг», подорожание затронет как импортные машины, так и отечественные модели. Основные причины:
Расчеты за импорт в иностранной валюте;
Рост утилизационного сбора и логистических затрат;
Удорожание комплектующих.
В таких условиях разница в стоимости между импортными и отечественными автомобилями увеличивается. Средняя стоимость нового иностранного автомобиля приближается к 5 млн рублей, тогда как машины отечественного производства — к 2–3 млн рублей.
Также с 1 января 2025 года в России увеличился утильсбор, что привело к росту цен на автомобили всех категорий, как новых, так и подержанных.
«Основное подорожание связано с увеличением расходов на логистику, импорт и производство. Это затронет как зарубежные, так и отечественные автомобили», — комментирует кандидат экономических наук Артур Оразалиев.
Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, январь остаётся благоприятным периодом для покупки автомобиля старого модельного года. Дилеры предлагают значительные скидки, чтобы освободить склады под новые модели:
Скидки на автомобили 2023 года выпуска в прошлом году достигали 10% в некоторых автосалонах.
Иногда продавцы включают в акционные пакеты дополнительные услуги, такие как бесплатное техобслуживание или зимние шины.
При выборе автомобиля важно учитывать его техническое состояние (если он подержанный), историю эксплуатации и условия гарантии. Тщательное изучение этих факторов поможет избежать переплат.
Юлия Кравчук, заместитель генерального директора транспортного холдинга «Ресурс Групп», рекомендует ориентироваться на личные потребности и бюджет. Традиционно отечественные автомобили остаются наиболее доступными, но их технологическое оснащение уступает зарубежным моделям.
«Если ваша цель — покупка автомобиля, отложите рассмотрение кредитов: высокие ставки ЦБ делают автокредиты невыгодными. Лучше накопить средства или воспользоваться трейд-ин программами», — отмечает автоэксперт Александр Гусаров.
Экономическая нестабильность, ослабление рубля, сложность в логистике и удорожание запчастей повлияли на рынок бытовой техники. В 2025 году цены будут расти, особенно на импортные устройства. Производители уже предупредили ритейлеров о предстоящем повышении цен. Особенно ожидается подорожание холодильников.
Как утверждает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, бытовая техника может подорожать в пределах 10–20% за год.
Если покупка техники давно планировалась и является необходимостью, откладывать ее на длительный срок не имеет смысла. После декабрьского всплеска спроса продавцы часто устраивают распродажи. Это делает начало года удачным моментом для покупки:
Акции позволяют сэкономить до 15% на популярных категориях товаров, таких как холодильники, стиральные машины и телевизоры.
Запасы прошлого года распродаются по сниженным ценам.
Однако эксперты не советуют приобретать технику впрок, особенно в условиях, когда рынок уже реагирует на повышенный спрос и корректирует цены вверх.
Решение о покупке крупного имущества в начале года всегда требует большого анализа. Важны следующие пункты:
Планирование бюджета: Избегайте крупных кредитов: текущая ставка делает заёмные средства дорогим удовольствием.
Анализ рынка: Изучите предложения и динамику цен. Сравнивайте предложения, изучайте акции и внимательно читайте условия скидок.
Осознанный выбор: Принимайте решения, исходя из реальных потребностей: если покупка является необходимой, ищите наиболее выгодные условия.
Каждое приобретение несёт риски. Успех покупки зависит от тщательной подготовки: от анализа рынка до выбора надёжного продавца. Это особенно важно в условиях экономической нестабильности. Также важно взвешенно подходить к покупке и тщательно планировать бюджет.