Стоит ли покупать недвижимость, машину, дорогую технику в начале года?

Рост стоимости новостроек в массовом сегменте ожидается на уровне 5%, в то время как жилье премиум-класса может подорожать на 12–15%. Помимо этого, владельцы квартир все чаще пересматривают планы по продаже и предпочитают сдавать их в аренду. Это также сказывается на ценах.