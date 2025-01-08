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Posted 8 января, 06:59

Published 8 января, 06:59

Modified 8 января, 07:01

Updated 8 января, 07:01

Стоит ли покупать недвижимость, машину, дорогую технику в начале года?

Стоит ли покупать недвижимость, машину, дорогую технику в начале года?

8 января 2025, 06:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
С началом нового года многие белгородцы задумываются о крупных покупках — недвижимости, автомобиля или бытовой техники. Однако вопрос — стоит ли делать это сразу в январе — вызывает сомнения. Эксперты помогают разобраться, какие приобретения могут быть выгодными, а какие лучше отложить.

Недвижимость: ждать или решаться?

Замедление роста цен на рынке жилья

После значительного роста стоимости недвижимости в 2024 году в начале 2025 года рынок демонстрирует стабилизацию. По мнению президента Российской гильдии риелторов Артемия Шульгина, процентные ставки по ипотеке остаются высокими, а снижение спроса оказывает давление на цены. Это создаёт условия для более выгодных сделок, особенно на вторичном рынке.

«Зимой активность покупателей снижается на 10–20% по сравнению с летом. Это даёт шанс договориться с продавцами о скидке», — отмечает экономист Артур Оразалиев.

Станислав Бусыгин, исполнительный директор агентства «СОВА Недвижимость», утверждает, что на рынке недвижимости редко происходят значительные падения цен. Если и будут локальные скидки, то они затронут только низколиквидные объекты.

«Если ожидание связано исключительно с надеждой на падение цен, то лучше не откладывать покупку. Рассмотрите варианты на вторичном рынке, где владельцы готовы к торгу. Если ваш выбор — новостройки, присмотритесь к рассрочкам от застройщиков, таких предложений на рынке сейчас немало», — отмечает эксперт.
Фото: 1MI

Особенности покупки жилья в январе

  1. Новостройки: Несмотря на высокие цены, некоторые застройщики предлагают акции и рассрочку, чтобы привлечь покупателей. Однако обвала цен ждать не стоит — строительство связано с высокими затратами.

  2. Вторичное жильё: Владельцы квартир более охотно идут на торг. Это хорошая возможность для тех, кто хочет сэкономить, особенно если речь идёт о покупке за наличные.

В начале года покупка недвижимости может быть выгодной для тех, кто готов вложиться сейчас, но важно изучить предложения и оценить юридическую чистоту сделки.

Фото: 1MI

Прогнозы цен на 2025 год

Рост стоимости новостроек в массовом сегменте ожидается на уровне 5%, в то время как жилье премиум-класса может подорожать на 12–15%. Помимо этого, владельцы квартир все чаще пересматривают планы по продаже и предпочитают сдавать их в аренду. Это также сказывается на ценах.

Что касается Белгорода, местный рынок отражает общероссийские тенденции. Вторичный рынок остается более гибким, тогда как новостройки подорожают, но застройщики будут активно предлагать акции и скидки.

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Автомобили: эффект утильсбора и скидки на старые модели

Почему автомобили дорожают?

Цены на автомобили в 2025 году неизбежно продолжат расти. По словам Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг», подорожание затронет как импортные машины, так и отечественные модели. Основные причины:

  • Расчеты за импорт в иностранной валюте;

  • Рост утилизационного сбора и логистических затрат;

  • Удорожание комплектующих.

В таких условиях разница в стоимости между импортными и отечественными автомобилями увеличивается. Средняя стоимость нового иностранного автомобиля приближается к 5 млн рублей, тогда как машины отечественного производства — к 2–3 млн рублей.

Также с 1 января 2025 года в России увеличился утильсбор, что привело к росту цен на автомобили всех категорий, как новых, так и подержанных.

«Основное подорожание связано с увеличением расходов на логистику, импорт и производство. Это затронет как зарубежные, так и отечественные автомобили», — комментирует кандидат экономических наук Артур Оразалиев.
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Возможности сэкономить

Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, январь остаётся благоприятным периодом для покупки автомобиля старого модельного года. Дилеры предлагают значительные скидки, чтобы освободить склады под новые модели:

  • Скидки на автомобили 2023 года выпуска в прошлом году достигали 10% в некоторых автосалонах.

  • Иногда продавцы включают в акционные пакеты дополнительные услуги, такие как бесплатное техобслуживание или зимние шины.

При выборе автомобиля важно учитывать его техническое состояние (если он подержанный), историю эксплуатации и условия гарантии. Тщательное изучение этих факторов поможет избежать переплат.

Юлия Кравчук, заместитель генерального директора транспортного холдинга «Ресурс Групп», рекомендует ориентироваться на личные потребности и бюджет. Традиционно отечественные автомобили остаются наиболее доступными, но их технологическое оснащение уступает зарубежным моделям.

«Если ваша цель — покупка автомобиля, отложите рассмотрение кредитов: высокие ставки ЦБ делают автокредиты невыгодными. Лучше накопить средства или воспользоваться трейд-ин программами», — отмечает автоэксперт Александр Гусаров.
Фото: 1MI

Бытовая техника: лучшее время для покупок

Ситуация на рынке техники

Экономическая нестабильность, ослабление рубля, сложность в логистике и удорожание запчастей повлияли на рынок бытовой техники. В 2025 году цены будут расти, особенно на импортные устройства. Производители уже предупредили ритейлеров о предстоящем повышении цен. Особенно ожидается подорожание холодильников.

Как утверждает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, бытовая техника может подорожать в пределах 10–20% за год.

Фото: 1MI

Почему январь выгоден

Если покупка техники давно планировалась и является необходимостью, откладывать ее на длительный срок не имеет смысла. После декабрьского всплеска спроса продавцы часто устраивают распродажи. Это делает начало года удачным моментом для покупки:

  • Акции позволяют сэкономить до 15% на популярных категориях товаров, таких как холодильники, стиральные машины и телевизоры.

  • Запасы прошлого года распродаются по сниженным ценам.

Однако эксперты не советуют приобретать технику впрок, особенно в условиях, когда рынок уже реагирует на повышенный спрос и корректирует цены вверх.

Фото: 1MI

Общие рекомендации

Решение о покупке крупного имущества в начале года всегда требует большого анализа. Важны следующие пункты:

  • Планирование бюджета: Избегайте крупных кредитов: текущая ставка делает заёмные средства дорогим удовольствием.

  • Анализ рынка: Изучите предложения и динамику цен. Сравнивайте предложения, изучайте акции и внимательно читайте условия скидок.

  • Осознанный выбор: Принимайте решения, исходя из реальных потребностей: если покупка является необходимой, ищите наиболее выгодные условия.

Каждое приобретение несёт риски. Успех покупки зависит от тщательной подготовки: от анализа рынка до выбора надёжного продавца. Это особенно важно в условиях экономической нестабильности. Также важно взвешенно подходить к покупке и тщательно планировать бюджет.

Фото: 1MI

Источники: muksun.fm, 56orb.ru, newstracker.ru

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