Эксперты напомнили о схемах мошенничества перед Новым годом

С приближением новогодних праздников усиливается активность киберпреступников. Они используют фишинговые атаки и создают поддельные приложения, обещая клиентам невероятные скидки и бонусы. Также возрастает риск заражения мобильных телефонов и компьютеров вредоносным ПО и троянами для удалённого доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно получить контроль над устройствами пользователей. Такой вывод делают специалисты банка ВТБ.
Каким образом действуют мошенники?
- Фейковые уведомления о выплатах. Под предлогом выдачи «новогодних бонусов» или социальных компенсаций людям предлагают скачать «официальное приложение». Установка такого ПО открывает преступникам доступ к устройству.
- Ненастоящие скидки и акции. Злоумышленники создают поддельные сайты и мобильные программы с рекламой привлекательных предложений от известных брендов. После перехода на такие ресурсы устройство заражается вирусами, которые крадут данные банковских карт, пароли и другую важную информацию.
- Вредоносные ссылки. Пользователям присылают ссылки с новогодними открытками или видеопосланиями в мессенджерах. Кликнув по ним, жертва активирует шпионское ПО, которое получает доступ к личным данным.
- Опасные праздничные приложения. Под видом тематических обоев или «чек-листов» для подготовки к праздникам предлагаются программы, которые получают доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и другим файлам на телефоне.
Используя вредоносное ПО, мошенники:
- получают доступ к банковским картам и учётным записям;
- крадут пароли и одноразовые коды;
- угоняют аккаунты в мессенджерах для рассылки вредоносных ссылок контактам;
- управляют устройством жертвы для совершения транзакций.
Особую опасность представляют смартфоны с функцией NFC на базе Android. Преступники могут использовать их для клонирования карт и выполнения бесконтактных платежей.
Как защититься от кибератак?
- Устанавливайте приложения только через официальные платформы (Google Play, App Store).
- Игнорируйте подозрительные ссылки из сообщений или мессенджеров.
- Проверьте, какие разрешения запрашивает приложение перед его установкой. Избегайте программ, требующих доступ к камере, микрофону или личным данным без весомых причин.
- Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года наблюдается всплеск кибератак на фоне предновогодней суеты. Тренд, скорее всего, продолжится и во время праздников, когда люди становятся менее внимательными. Мошенники активно маскируют ссылки под популярные онлайн-площадки, привлекая внимание скидками.