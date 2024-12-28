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Posted 28 декабря, 10:05

Published 28 декабря, 10:05

Modified 28 декабря, 10:07

Updated 28 декабря, 10:07

Эксперты напомнили о схемах мошенничества перед Новым годом

Эксперты напомнили о схемах мошенничества перед Новым годом

28 декабря 2024, 10:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
С приближением новогодних праздников растёт активность мошенников: они используют фишинг, создают поддельные приложения и заманивают пользователей фейковыми акциями и бонусами. Аналитики ВТБ рассказали о популярных схемах и поделились советами, как защитить свои данные и деньги.

С приближением новогодних праздников усиливается активность киберпреступников. Они используют фишинговые атаки и создают поддельные приложения, обещая клиентам невероятные скидки и бонусы. Также возрастает риск заражения мобильных телефонов и компьютеров вредоносным ПО и троянами для удалённого доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно получить контроль над устройствами пользователей. Такой вывод делают специалисты банка ВТБ.

Каким образом действуют мошенники?

  • Фейковые уведомления о выплатах. Под предлогом выдачи «новогодних бонусов» или социальных компенсаций людям предлагают скачать «официальное приложение». Установка такого ПО открывает преступникам доступ к устройству.
  • Ненастоящие скидки и акции. Злоумышленники создают поддельные сайты и мобильные программы с рекламой привлекательных предложений от известных брендов. После перехода на такие ресурсы устройство заражается вирусами, которые крадут данные банковских карт, пароли и другую важную информацию.
  • Вредоносные ссылки. Пользователям присылают ссылки с новогодними открытками или видеопосланиями в мессенджерах. Кликнув по ним, жертва активирует шпионское ПО, которое получает доступ к личным данным.
  • Опасные праздничные приложения. Под видом тематических обоев или «чек-листов» для подготовки к праздникам предлагаются программы, которые получают доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и другим файлам на телефоне.

В чём заключаются риски?

Используя вредоносное ПО, мошенники:

  • получают доступ к банковским картам и учётным записям;
  • крадут пароли и одноразовые коды;
  • угоняют аккаунты в мессенджерах для рассылки вредоносных ссылок контактам;
  • управляют устройством жертвы для совершения транзакций.

Особую опасность представляют смартфоны с функцией NFC на базе Android. Преступники могут использовать их для клонирования карт и выполнения бесконтактных платежей.

Как защититься от кибератак?

  • Устанавливайте приложения только через официальные платформы (Google Play, App Store).
  • Игнорируйте подозрительные ссылки из сообщений или мессенджеров.
  • Проверьте, какие разрешения запрашивает приложение перед его установкой. Избегайте программ, требующих доступ к камере, микрофону или личным данным без весомых причин.
  • Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года наблюдается всплеск кибератак на фоне предновогодней суеты. Тренд, скорее всего, продолжится и во время праздников, когда люди становятся менее внимательными. Мошенники активно маскируют ссылки под популярные онлайн-площадки, привлекая внимание скидками.

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