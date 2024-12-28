Эксперты напомнили о схемах мошенничества перед Новым годом

С приближением новогодних праздников усиливается активность киберпреступников. Они используют фишинговые атаки и создают поддельные приложения, обещая клиентам невероятные скидки и бонусы. Также возрастает риск заражения мобильных телефонов и компьютеров вредоносным ПО и троянами для удалённого доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно получить контроль над устройствами пользователей. Такой вывод делают специалисты банка ВТБ.