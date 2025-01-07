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Posted 7 января, 07:39

Published 7 января, 07:39

Modified 7 января, 07:41

Updated 7 января, 07:41

Рождество

«Бог хранит святое Белогорье»: Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством

7 января 2025, 07:39
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Рождество
Сюжет
Новости Белгорода
В рождественскую ночь губернатор Белгородской области посетил вместе с женой традиционную церковную службу и поздравил жителей региона с наступившим праздником.

В своих социальных сетях губернатор опубликовал рождественское поздравление для белгородцев. Глава региона пожелал счастья, здоровья и мира.

Также Вячеслав Гладков ещё раз поздравил всех с Рождеством Христовым утром:

«Бог хранит святое Белогорье.<…> Именно в этот день все наши сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Хочу пожелать всем вам, чтобы вы были согреты каждый день, каждую минуту теплом от своих близких, которые вас любят, которыми вы дорожите».
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение
Рождественское богослужение. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Кроме того, напомним, что не первый год в Белгородской области введён запрет на использование пиротехники, который однако соблюдается не всегда. Так, вечером с 5 на 6 января в Белгороде было громко. Но совсем не из-за очередного обстрела.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Рождество#Россия#Новости Белгорода#Белгород
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