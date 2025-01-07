«Бог хранит святое Белогорье»: Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Рождеством

Posted 7 января, 07:39
Published 7 января, 07:39
Modified 7 января, 07:41
Updated 7 января, 07:41
В своих социальных сетях губернатор опубликовал рождественское поздравление для белгородцев. Глава региона пожелал счастья, здоровья и мира.
Также Вячеслав Гладков ещё раз поздравил всех с Рождеством Христовым утром:
«Бог хранит святое Белогорье.<…> Именно в этот день все наши сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Хочу пожелать всем вам, чтобы вы были согреты каждый день, каждую минуту теплом от своих близких, которые вас любят, которыми вы дорожите».
Кроме того, напомним, что не первый год в Белгородской области введён запрет на использование пиротехники, который однако соблюдается не всегда. Так, вечером с 5 на 6 января в Белгороде было громко. Но совсем не из-за очередного обстрела.