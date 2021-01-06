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Posted 6 января 2021, 10:00

Published 6 января 2021, 10:00

Modified 1 декабря, 08:19

Updated 1 декабря, 08:19

Зеркало, сон и свеча: топ простых гаданий на Рождество

6 января 2021, 10:00
С наступлением нового года люди начинают строить свои планы на будущее. Но неизвестность пугает. Чтобы как-то обуздать неизведанное, люди придумали гадания.

1. Гадание на зеркалах

Это один из самых таинственных и пугающих обрядов, потому что его проводят в одиночестве, в полночь и в гробовой тишине. Девушка садилась у зеркала, перед которым горела зажжённая свеча, отражающаяся на поверхности. Затем она мысленно призывала будущего мужа «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный» и вглядывалась в зеркало. Считалось, что в отражении можно увидеть мужской облик. При этом свечу после гадания следовало погасить, бросить в костёр или закопать.

2. Гадание на сон

У этого обряда есть несколько вариантов. Один из них: девушка перед сном клала под подушку расчёску и зеркало, а затем приговаривала: «Суженый-ряженый, приди меня расчесать и себя показать». После чего, ни с кем не разговаривая, ложилась спать.

Для второго варианта использовали кувшин с водой и чашку. Перед сном девушка говорила: «С дальней дороги устал мой суженый. У меня есть водица, приходи, дам напиться». Считалось, что после этого обряда во сне можно увидеть будущего мужа.

3. Гадание на свече

Это одно из самых популярных гаданий, в котором использовали восковые свечи, воду и ложку. Девушка в тёмной комнате наливала жидкость в чашку, зажигала свечу, на ней нагревала ложку с куском от другой свечи, чтобы растопить воск, а затем быстро выливала горячую смесь в чашку. Будущее нужно было предсказывать по застывшим фигурам воска. К примеру, если в чашке появлялись звёзды, луна или солнце — это сулило удачу и успех. Если же вырисовывался крест, символ считался плохим. При образе кольца девушке можно было рассчитывать на брак, любовь или знакомство с будущим супругом. Корона предсказывала успех, а мельница — сплетни.

4. Гадание на нитках

Обряд помогал узнать, как скоро девушка выйдет замуж. В гадании участвовали несколько девушек, которые собирались вместе в одном доме. Все брали нитки одной длины и поджигали. Считалось, что замуж выйдет та девушка, чья нитка сгорит первая. Если нить не горела и гасла, брака ждать не стоило.

5. Гадание с кольцом

К этому обряду не нужно особо готовиться. Для гадания необходимы стакан, вода и обручальное кольцо. Как правило, кольцо девушка брала у матери или подруги, продевала в него свой волос и наполняла стакан водой. Волос с кольцом поднимала над стаканом и держала его некоторое время. Когда кольцо начинало раскачиваться, считала удары о стенки. Их количество говорило о том, сколько лет осталось до замужества.

#Рождество#Символ#Карточки#Предметы
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