Зеркало, сон и свеча: топ простых гаданий на Рождество

Это одно из самых популярных гаданий, в котором использовали восковые свечи, воду и ложку. Девушка в тёмной комнате наливала жидкость в чашку, зажигала свечу, на ней нагревала ложку с куском от другой свечи, чтобы растопить воск, а затем быстро выливала горячую смесь в чашку. Будущее нужно было предсказывать по застывшим фигурам воска. К примеру, если в чашке появлялись звёзды, луна или солнце — это сулило удачу и успех. Если же вырисовывался крест, символ считался плохим. При образе кольца девушке можно было рассчитывать на брак, любовь или знакомство с будущим супругом. Корона предсказывала успех, а мельница — сплетни.