Зеркало, сон и свеча: топ простых гаданий на Рождество

Posted 6 января 2021, 10:00
Published 6 января 2021, 10:00
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Это один из самых таинственных и пугающих обрядов, потому что его проводят в одиночестве, в полночь и в гробовой тишине. Девушка садилась у зеркала, перед которым горела зажжённая свеча, отражающаяся на поверхности. Затем она мысленно призывала будущего мужа «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный» и вглядывалась в зеркало. Считалось, что в отражении можно увидеть мужской облик. При этом свечу после гадания следовало погасить, бросить в костёр или закопать.
У этого обряда есть несколько вариантов. Один из них: девушка перед сном клала под подушку расчёску и зеркало, а затем приговаривала: «Суженый-ряженый, приди меня расчесать и себя показать». После чего, ни с кем не разговаривая, ложилась спать.
Для второго варианта использовали кувшин с водой и чашку. Перед сном девушка говорила: «С дальней дороги устал мой суженый. У меня есть водица, приходи, дам напиться». Считалось, что после этого обряда во сне можно увидеть будущего мужа.
Это одно из самых популярных гаданий, в котором использовали восковые свечи, воду и ложку. Девушка в тёмной комнате наливала жидкость в чашку, зажигала свечу, на ней нагревала ложку с куском от другой свечи, чтобы растопить воск, а затем быстро выливала горячую смесь в чашку. Будущее нужно было предсказывать по застывшим фигурам воска. К примеру, если в чашке появлялись звёзды, луна или солнце — это сулило удачу и успех. Если же вырисовывался крест, символ считался плохим. При образе кольца девушке можно было рассчитывать на брак, любовь или знакомство с будущим супругом. Корона предсказывала успех, а мельница — сплетни.
Обряд помогал узнать, как скоро девушка выйдет замуж. В гадании участвовали несколько девушек, которые собирались вместе в одном доме. Все брали нитки одной длины и поджигали. Считалось, что замуж выйдет та девушка, чья нитка сгорит первая. Если нить не горела и гасла, брака ждать не стоило.
К этому обряду не нужно особо готовиться. Для гадания необходимы стакан, вода и обручальное кольцо. Как правило, кольцо девушка брала у матери или подруги, продевала в него свой волос и наполняла стакан водой. Волос с кольцом поднимала над стаканом и держала его некоторое время. Когда кольцо начинало раскачиваться, считала удары о стенки. Их количество говорило о том, сколько лет осталось до замужества.