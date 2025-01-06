Зима закончилась? Погода преподнесёт сюрприз белгородцам на Рождество

Плюсовая температура в Белгороде продержится как минимум до конца недели. Ночью она составит +2…+4 °С, а днём — от +4 °С до +7 °С, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Небольшой мороз вернётся лишь в ночь на воскресенье, 12 января: тогда столбик термометра опустится до -1 °С.