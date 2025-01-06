Зима закончилась? Погода преподнесёт сюрприз белгородцам на Рождество

Posted 6 января, 13:42
Published 6 января, 13:42
Modified 6 января, 13:44
Updated 6 января, 13:44
В Рождество, 7 января, жителей Белгородской области ожидают температурные качели. Ближайшей ночью будет держаться мороз: -6…-1 °С. Однако уже днём столбик термометра поднимется до 0…+5 °С.
Ночью выпадет снег, который в итоге перейдёт в дождь. Небольшие осадки возможны в регионе и днём.
Во вторник установится облачная погода, ожидается южный ветер 8-13 м/с. При этом вновь будет скользко, предупреждают спасатели.
Потепление с завтрашнего дня придёт и в Белгород. Если ночью пройдёт снег при -3 °С, то уже днём 7 января ожидается небольшой дождь при +4 °С.
Плюсовая температура в Белгороде продержится как минимум до конца недели. Ночью она составит +2…+4 °С, а днём — от +4 °С до +7 °С, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Небольшой мороз вернётся лишь в ночь на воскресенье, 12 января: тогда столбик термометра опустится до -1 °С.