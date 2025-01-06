bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 13:42

Published 6 января, 13:42

Modified 6 января, 13:44

Updated 6 января, 13:44

В Белгородской области ожидается снег, переходящий в дождь

Зима закончилась? Погода преподнесёт сюрприз белгородцам на Рождество

6 января 2025, 13:42
Фото: 1MI. В Белгородской области ожидается снег, переходящий в дождь

В Белгородскую область придёт потепление

Сюжет
Погода
Недолго зимняя погода продержалась в Белгородской области. Уже в праздничный день, 7 января, в регионе потеплеет. При этом осадки будут продолжаться и ночью, и днём, предупреждает МЧС.

В Рождество, 7 января, жителей Белгородской области ожидают температурные качели. Ближайшей ночью будет держаться мороз: -6…-1 °С. Однако уже днём столбик термометра поднимется до 0…+5 °С.

Ночью выпадет снег, который в итоге перейдёт в дождь. Небольшие осадки возможны в регионе и днём.

Во вторник установится облачная погода, ожидается южный ветер 8-13 м/с. При этом вновь будет скользко, предупреждают спасатели.

Потепление с завтрашнего дня придёт и в Белгород. Если ночью пройдёт снег при -3 °С, то уже днём 7 января ожидается небольшой дождь при +4 °С.

Плюсовая температура в Белгороде продержится как минимум до конца недели. Ночью она составит +2…+4 °С, а днём — от +4 °С до +7 °С, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Небольшой мороз вернётся лишь в ночь на воскресенье, 12 января: тогда столбик термометра опустится до -1 °С.

Прогноз погоды для Белгорода на ближайшую неделю
Прогноз погоды для Белгорода на ближайшую неделю. Фото: Гидрометцентр РФ
Рождественский сочельник: как провести 6 января, традиции и запреты
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Помогла погода?Пока погода позволяет: в Белгороде занялись набережной со стороны ВолчанскойПотепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Рождество#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика