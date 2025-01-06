bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 09:01

Published 6 января, 09:01

Modified 6 января, 09:01

Updated 6 января, 09:01

В Белгороде вновь запустили запрещённый фейерверк

Белгородцы в новогодние выходные вновь принялись за запрещённые развлечения: видео

6 января 2025, 09:01
Фото: 1MI. В Белгороде вновь запустили запрещённый фейерверк

В Белгороде заметили запрещённый фейерверк

Сюжет
Новости Белгорода
Как сообщают медиа, залпы раздались между ракетными опасностями. При этом запрет на пиротехнику в регионе действует с 2022 года, он продолжает действовать. Что грозит нарушителям?

В Белгороде вечером 5 января было громко, однако причиной в этом случае были не отголоски СВО. Как пишет Telegram-канал «Белгород № 1», компания горожан решила отметить день рождения — в честь праздника запустили фейерверк.

Салюты и фейерверки в приграничном регионе впервые с начала СВО запретили ещё в 2022 году. Сейчас ограничения продолжают действовать. Запрет ввели для того, чтобы не нервировать белгородцев лишний раз громкими звуками.

Впрочем, не всех горожан останавливают ограничения. Так, залпы в Белгороде прозвучали и в честь наступления Нового года.

Белгородцы незаконно запустили фейерверк в новогоднюю ночь
Узнать подробнее

За использование пока что запрещённой пиротехники в Белгородской области грозит наказание. Нарушитель может получить штраф или административный арест до 15 суток.

Ответственность несут и те, кто продаёт пиротехнику. В этом случае нарушителям грозят штрафы, а саму продукцию конфискуют.

Стоит отметить, что запрет в Белгородской области не распространяется на использование и продажу хлопушек, бенгальских свечей и «холодных огней».

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Фейерверк в Белгороде 5 января
Можно ли белгородцам покупать и использовать фейерверки? Ответили в МВД
Узнать подробнее
Читайте также:
Хлопушки в Белгородской области разрешены, фейерверки — нет. А «холодные огни»?Жителей Белгорода напугали взрывы от запуска фейерверков«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк
#Инна Рогова#Город#Видео#Запрет#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Фейеверк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика