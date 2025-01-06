Белгородцы в новогодние выходные вновь принялись за запрещённые развлечения: видео

Posted 6 января, 09:01
Published 6 января, 09:01
Modified 6 января, 09:01
Updated 6 января, 09:01
В Белгороде вечером 5 января было громко, однако причиной в этом случае были не отголоски СВО. Как пишет Telegram-канал «Белгород № 1», компания горожан решила отметить день рождения — в честь праздника запустили фейерверк.
Салюты и фейерверки в приграничном регионе впервые с начала СВО запретили ещё в 2022 году. Сейчас ограничения продолжают действовать. Запрет ввели для того, чтобы не нервировать белгородцев лишний раз громкими звуками.
Впрочем, не всех горожан останавливают ограничения. Так, залпы в Белгороде прозвучали и в честь наступления Нового года.
За использование пока что запрещённой пиротехники в Белгородской области грозит наказание. Нарушитель может получить штраф или административный арест до 15 суток.
Ответственность несут и те, кто продаёт пиротехнику. В этом случае нарушителям грозят штрафы, а саму продукцию конфискуют.
Стоит отметить, что запрет в Белгородской области не распространяется на использование и продажу хлопушек, бенгальских свечей и «холодных огней».