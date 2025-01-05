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Posted 5 января, 15:30

Published 5 января, 15:30

Modified 5 января, 15:30

Updated 5 января, 15:30

В январе белгородцев ожидают потепление до +7 °С и дожди

Радоваться снегу осталось недолго: на его смену в Белгороде придёт дождь

5 января 2025, 15:30
Фото: 1MI.

В январе белгородцев ожидают потепление до +7 °С и дожди

Сюжет
Погода
Снег будет идти в Белгороде ещё около двух дней, однако затем в регион придут дожди. Столбик термометра при этом составит +5…+8 °С. Прогноз погоды на грядущую неделю опубликовали синоптики Гидрометцентра РФ.

Завтра, 6 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, но днём может выпасть немного снега. Порывы ветра южной четверти в тёмное время суток достигнут 6-11 м/с, а в светлое — 9-14 м/с.

Температура воздуха в приграничном регионе днём достигнет -5…0 °С, а ночью — -10…-5 °С. В Белгороде столбик термометра опустится до -2 °С утром и до -6 °С — вечером.

Добавим, что ночью 7 января выпадет снег, однако дневная температура повысится до +3 °С. На следующий день, 8 января, днём потеплеет до +7 °С и пойдёт дождь.

Вплоть до субботы, 11 января, в регионе будет периодически идти дождь, а средняя температура воздуха составит +5 °С.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Снег#Белгород#Потепление#Небольшой дождь
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