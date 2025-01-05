Радоваться снегу осталось недолго: на его смену в Белгороде придёт дождь

Posted 5 января, 15:30
Published 5 января, 15:30
Modified 5 января, 15:30
Updated 5 января, 15:30
Завтра, 6 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, но днём может выпасть немного снега. Порывы ветра южной четверти в тёмное время суток достигнут 6-11 м/с, а в светлое — 9-14 м/с.
Температура воздуха в приграничном регионе днём достигнет -5…0 °С, а ночью — -10…-5 °С. В Белгороде столбик термометра опустится до -2 °С утром и до -6 °С — вечером.
Добавим, что ночью 7 января выпадет снег, однако дневная температура повысится до +3 °С. На следующий день, 8 января, днём потеплеет до +7 °С и пойдёт дождь.
Вплоть до субботы, 11 января, в регионе будет периодически идти дождь, а средняя температура воздуха составит +5 °С.