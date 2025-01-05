Радоваться снегу осталось недолго: на его смену в Белгороде придёт дождь

В январе белгородцев ожидают потепление до +7 °С и дожди

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Снег будет идти в Белгороде ещё около двух дней, однако затем в регион придут дожди. Столбик термометра при этом составит +5…+8 °С. Прогноз погоды на грядущую неделю опубликовали синоптики Гидрометцентра РФ.