«Впервые в мире»: в Белгородской области не будет дефицита медиков?

Далее — специалисты-медики по инфекционным болезням. Открытыми остаются тоже шесть вакансий. В планах на следующий год — досрочный выход двух человек из ДО, трудоустройство как минимум трёх стажёров-медиков, которые ищут работу по специальности, и привлечение к работе как минимум одного выпускника-медика.