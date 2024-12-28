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Posted 28 декабря, 10:44

Published 28 декабря, 10:44

Modified 28 декабря, 10:44

Updated 28 декабря, 10:44

Медицина

«Впервые в мире»: в Белгородской области не будет дефицита медиков?

28 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI. Медицина

В 2025 году белгородский минздрав планирует закрыть все 40 вакансий специалистов

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Медицина
В регионе, согласно прогнозам минздрава на 2025 год, не хватает 40 врачей узких специальностей, включая акушеров, анестезиологов и психиатров. Планируется решить проблему путём трудоустройства студентов, стажёров, выхода из декретного отпуска и перехода работников из других регионов.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отчитался о кадровых проблемах в медицинских учреждениях. Как оказалось, не все медицинским организациям хватает сотрудников по узконаправленным специальностям. Открытыми остаются 40 вакансий — в основном в стационарах. Ставки педиатров, терапевтов, участковых врачей и врачей общей практики закрываются полностью.

11 вакансий остаются среди специалистов акушерства и гинекологии. В следующем году их собираются закрыть полностью досрочным выходом из декретного отпуска (ДО) двух человек, четырьмя медиками-стажёрами и пятью студентами 2025 года выпуска не по целевому направлению.

Также есть нехватка шести врачей среди анестезиологов и реаниматологов. Здесь решить проблему планируют решить трудоустройством как минимум одного выпускника вуза 2025 года и трудоустройством ещё пяти человек не из числа выпускников.

Далее — специалисты-медики по инфекционным болезням. Открытыми остаются тоже шесть вакансий. В планах на следующий год — досрочный выход двух человек из ДО, трудоустройство как минимум трёх стажёров-медиков, которые ищут работу по специальности, и привлечение к работе как минимум одного выпускника-медика.

Неонатология остаётся с двумя незакрытыми вакансиями. Так, прогноз на 2025 год включает трудоустройство двух врачей-стажёров.

Недостаточное количество специалистов наблюдается в следующих муниципалитетах Белгородской области:

  • Белгород и Белгородский район;
  • Старооскольский округ;
  • Губкинский округ;
  • Яковлевский округ;
  • Грайворонский округ;
  • Чернянский район;
  • Прохоровский район;
  • Корочанский район.

Кроме того, наблюдается нехватка:

  • офтальмологов — 1 человек;
  • психиатров-наркологов — 4 человека;
  • онкологов — 4 человека;
  • травматологов-ортопедов — 6 человек.

Закрыть вакансии планируется теми же путями, что и перечисленные до этого, однако в направлении психиатрия-наркология их не хватит, поэтому необходимо привлечь двух специалистов из других регионов России.

Основная нехватка по субъектам Белгородской области:

  • Белгород и Белгородский район;
  • Старооскольский горокруг;
  • Яковлевский округ;
  • Борисовский район;
  • Губкинский округ.
Открытые вакансии врачей в Белгородской области и их закрытие по прогнозу на 2025 год
Открытые вакансии врачей в Белгородской области и их закрытие по прогнозу на 2025 год
Открытые вакансии врачей в Белгородской области и их закрытие по прогнозу на 2025 год. Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Согласно ранее предоставленным данным минздравом области, на 23 декабря дефицит врачей составил 195 человек и 381 сотрудника среднего звена.

Также на пенсию в 2025 году выйдут 80 медиков и 68 работников СМП. В ДО уйдут 72 врача и 110 СМП. Прогноз нехватки — 327 врачей и 559 среднего медперсонала.

После доклада у губернатора Вячеслава Гладкова и главы минздрава возник следующий диалог.

Гладков: На конец 2025 года какой будет дефицит по врачебным специальностям?

Иконников: С учётом данных цифр дефицита быть не должно.

Гладков: То есть мы должны выйти на ноль?

Иконников: Да.

Гладков: Ноль вакансий? Впервые в истории современной Белгородской области, правильно?

Иконников: Это будет впервые в мире (смеётся).

Гладков: Слова сказаны, всё зафиксировано.

Сколько врачей и среднего медперсонала не будет хватать в Белгородской области?
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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Медицина#Дефицит#Вакансии#Минздрав#Медицинские учреждения#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников
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