«Впервые в мире»: в Белгородской области не будет дефицита медиков?

Posted 28 декабря, 10:44
Published 28 декабря, 10:44
Modified 28 декабря, 10:44
Updated 28 декабря, 10:44
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отчитался о кадровых проблемах в медицинских учреждениях. Как оказалось, не все медицинским организациям хватает сотрудников по узконаправленным специальностям. Открытыми остаются 40 вакансий — в основном в стационарах. Ставки педиатров, терапевтов, участковых врачей и врачей общей практики закрываются полностью.
11 вакансий остаются среди специалистов акушерства и гинекологии. В следующем году их собираются закрыть полностью досрочным выходом из декретного отпуска (ДО) двух человек, четырьмя медиками-стажёрами и пятью студентами 2025 года выпуска не по целевому направлению.
Также есть нехватка шести врачей среди анестезиологов и реаниматологов. Здесь решить проблему планируют решить трудоустройством как минимум одного выпускника вуза 2025 года и трудоустройством ещё пяти человек не из числа выпускников.
Далее — специалисты-медики по инфекционным болезням. Открытыми остаются тоже шесть вакансий. В планах на следующий год — досрочный выход двух человек из ДО, трудоустройство как минимум трёх стажёров-медиков, которые ищут работу по специальности, и привлечение к работе как минимум одного выпускника-медика.
Неонатология остаётся с двумя незакрытыми вакансиями. Так, прогноз на 2025 год включает трудоустройство двух врачей-стажёров.
Недостаточное количество специалистов наблюдается в следующих муниципалитетах Белгородской области:
Кроме того, наблюдается нехватка:
Закрыть вакансии планируется теми же путями, что и перечисленные до этого, однако в направлении психиатрия-наркология их не хватит, поэтому необходимо привлечь двух специалистов из других регионов России.
Основная нехватка по субъектам Белгородской области:
Согласно ранее предоставленным данным минздравом области, на 23 декабря дефицит врачей составил 195 человек и 381 сотрудника среднего звена.
Также на пенсию в 2025 году выйдут 80 медиков и 68 работников СМП. В ДО уйдут 72 врача и 110 СМП. Прогноз нехватки — 327 врачей и 559 среднего медперсонала.
После доклада у губернатора Вячеслава Гладкова и главы минздрава возник следующий диалог.
Гладков: На конец 2025 года какой будет дефицит по врачебным специальностям?
Иконников: С учётом данных цифр дефицита быть не должно.
Гладков: То есть мы должны выйти на ноль?
Иконников: Да.
Гладков: Ноль вакансий? Впервые в истории современной Белгородской области, правильно?
Иконников: Это будет впервые в мире (смеётся).
Гладков: Слова сказаны, всё зафиксировано.