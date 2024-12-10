bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 08:20

Published 10 декабря, 08:20

Modified 10 декабря, 08:20

Updated 10 декабря, 08:20

Корпус № 2 перинатального центра в Белгороде

«Все на грани!» Врачи перинатального центра Белгорода пожаловались на переработки

10 декабря 2024, 08:20
Фото: belokb.belzdrav.ru. Корпус № 2 перинатального центра в Белгороде

Гладков и главврач областной больницы ответили на жалобы о перинатальном центре

Сюжет
Медицина
Работники второго корпуса перинатального центра в Белгороде назвали «издевательством» ситуацию с вынужденными переработками. Но главный врач больницы заявляет, что нагрузка распределяется нормально. В ситуацию вмешался губернатор Вячеслав Гладков.

Врачей, по их же словам, катастрофически не хватает. Коллектив буквально «разбегается»: только с начала года ушло три специалиста. Вся работа легла на оставшихся сотрудников.

Дополнительную нагрузку при этом, по словам медиков, никак не компенсируют.

«<…> Руководство с целью экономии на зарплатах старается свести к минимуму переработки, в результате это приводит к тому, что в отделениях работает по одному врачу на 25-30 человек! В отделении патологии два врача, и когда они уходят в операционную, может случиться что угодно, беременные женщины в отделении лежат, а врача нет!» — говорится в жалобе.

Медики также утверждают, что руководство запретило писать подработки на период отпусков и длительных больничных.

«Пока Вы боретесь за каждого медработника, областная больница нещадно убивает акушерскую службу в городе», — подытожено обращение.

Главный врач областной больницы Роман Проценко заявил, что количество врачей в центре «соответствует конечной мощности отделения патологии беременных и фактическому числу пациенток, находящихся на лечении», а также отметил, что сотрудники уволились по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Обратившихся такой ответ не устроил. Они считают, что руководитель «не смотрит дальше своего кабинета».

«Если есть желание, то можете запросить у вашего заместителя количество врачей, работающих в этом и прошлом месяце в день! Все уже на грани находятся! А заместитель ваш слышать не хочет никого», — ответили Проценко.

Ситуацией заинтересовался губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил врачам встретиться, чтобы разобраться в ситуации. На встрече, помимо Проценко, будет ещё и министр здравоохранения Андрей Иконников. Если проблема подтвердится, то будут принимать соответствующие решения.

«В тюрьме лучше»: беременные белгородки — об условиях в перинатальном центре
Узнать подробнее
Читайте также:
Заработает ли пострадавший от обстрела перинатальный центр на Харгоре в Белгороде?«Без паники»: главврач — о прилёте возле перинатального центра в БелгородеПеринатальный центр мог пострадать в результате нового обстрела Белгорода
#Валерия Колесникова#Медицина#Врачи#Перинатальный центр#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Увольнения#Акушерство#Роман Проценко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика