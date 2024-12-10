«Все на грани!» Врачи перинатального центра Белгорода пожаловались на переработки

Posted 10 декабря, 08:20
Published 10 декабря, 08:20
Modified 10 декабря, 08:20
Updated 10 декабря, 08:20
Врачей, по их же словам, катастрофически не хватает. Коллектив буквально «разбегается»: только с начала года ушло три специалиста. Вся работа легла на оставшихся сотрудников.
Дополнительную нагрузку при этом, по словам медиков, никак не компенсируют.
«<…> Руководство с целью экономии на зарплатах старается свести к минимуму переработки, в результате это приводит к тому, что в отделениях работает по одному врачу на 25-30 человек! В отделении патологии два врача, и когда они уходят в операционную, может случиться что угодно, беременные женщины в отделении лежат, а врача нет!» — говорится в жалобе.
Медики также утверждают, что руководство запретило писать подработки на период отпусков и длительных больничных.
«Пока Вы боретесь за каждого медработника, областная больница нещадно убивает акушерскую службу в городе», — подытожено обращение.
Главный врач областной больницы Роман Проценко заявил, что количество врачей в центре «соответствует конечной мощности отделения патологии беременных и фактическому числу пациенток, находящихся на лечении», а также отметил, что сотрудники уволились по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
Обратившихся такой ответ не устроил. Они считают, что руководитель «не смотрит дальше своего кабинета».
«Если есть желание, то можете запросить у вашего заместителя количество врачей, работающих в этом и прошлом месяце в день! Все уже на грани находятся! А заместитель ваш слышать не хочет никого», — ответили Проценко.
Ситуацией заинтересовался губернатор Вячеслав Гладков. Он предложил врачам встретиться, чтобы разобраться в ситуации. На встрече, помимо Проценко, будет ещё и министр здравоохранения Андрей Иконников. Если проблема подтвердится, то будут принимать соответствующие решения.