«Мог закрыться травмпункт». Как обстрелы повлияли на нехватку врачей в Белгороде?

Более ста врачей покинули Белгородскую область из-за обстрелов

Сюжет Медицина

После начала СВО из региона массово начали уезжать люди. А с их отъездом во многих сферах образовался кадровый голод. Особенно остро его ощутило здравоохранение. Удалось ли компенсировать нехватку персонала в белгородских больницах и каким образом, рассказал министр Андрей Иконников.