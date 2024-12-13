«Мог закрыться травмпункт». Как обстрелы повлияли на нехватку врачей в Белгороде?

Posted 13 декабря, 14:21
Published 13 декабря, 14:21
Modified 13 декабря, 14:21
Updated 13 декабря, 14:21
После начала обстрелов регион покинули более 100 врачей и медработников среднего звена. Чаще всего увольнялись из-за переезда в другой регион в Белгороде, рассказал чиновник. В основном из поликлиник, меньше — из стационаров.
Особенно пострадала сфера травматологии. Острый дефицит специалистов возник в отделении детской областной клинической больницы.
«Пришлось здесь привлекать медицинские организации близлежащие. Совместными усилиями мы этот вопрос решили. Была угроза закрытия детского травмпункта. Мы этого не допустили, всё работает как и работало», — поделился Иконников.
Но, по сравнению с ситуацией на начало года, недостаток кадров практически компенсировали. Сейчас на работу устроились 12 врачей. Почти закрыли вопрос с медсёстрами — пришли на работу около 800 человек.
«Разрыва, который был летом, уже нет. Понятно, что есть определённый период, когда массово медицинские работники устраиваются на работу. Это, естественно, осень, когда выпуск, заканчивается учёба у студентов. Понятно, что ещё остаются определённые вакансии, которые необходимо заполнять, как среднего персонала, так и врачей», — подчеркнул министр.
Для того, чтобы закрыть разрыв, власти организовали дополнительные меры поддержки для персонала. Например, сделали доплату к зарплате для врачей-женщин, которые досрочно вышли из декретного отпуска.
Но проблема всё ещё остаётся. Недавно работники перинатального центра в Белгороде пожаловались на жуткие переработки.