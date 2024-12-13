bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 14:21

Published 13 декабря, 14:21

Modified 13 декабря, 14:21

Updated 13 декабря, 14:21

В Белгородской области из-за обстрелов нехватка врачей

«Мог закрыться травмпункт». Как обстрелы повлияли на нехватку врачей в Белгороде?

13 декабря 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области из-за обстрелов нехватка врачей

Более ста врачей покинули Белгородскую область из-за обстрелов

Сюжет
Медицина
После начала СВО из региона массово начали уезжать люди. А с их отъездом во многих сферах образовался кадровый голод. Особенно остро его ощутило здравоохранение. Удалось ли компенсировать нехватку персонала в белгородских больницах и каким образом, рассказал министр Андрей Иконников.

После начала обстрелов регион покинули более 100 врачей и медработников среднего звена. Чаще всего увольнялись из-за переезда в другой регион в Белгороде, рассказал чиновник. В основном из поликлиник, меньше — из стационаров.

Особенно пострадала сфера травматологии. Острый дефицит специалистов возник в отделении детской областной клинической больницы.

«Пришлось здесь привлекать медицинские организации близлежащие. Совместными усилиями мы этот вопрос решили. Была угроза закрытия детского травмпункта. Мы этого не допустили, всё работает как и работало», — поделился Иконников.

Но, по сравнению с ситуацией на начало года, недостаток кадров практически компенсировали. Сейчас на работу устроились 12 врачей. Почти закрыли вопрос с медсёстрами — пришли на работу около 800 человек.

«Разрыва, который был летом, уже нет. Понятно, что есть определённый период, когда массово медицинские работники устраиваются на работу. Это, естественно, осень, когда выпуск, заканчивается учёба у студентов. Понятно, что ещё остаются определённые вакансии, которые необходимо заполнять, как среднего персонала, так и врачей», — подчеркнул министр.

Для того, чтобы закрыть разрыв, власти организовали дополнительные меры поддержки для персонала. Например, сделали доплату к зарплате для врачей-женщин, которые досрочно вышли из декретного отпуска.

Но проблема всё ещё остаётся. Недавно работники перинатального центра в Белгороде пожаловались на жуткие переработки.

«Все на грани!» Врачи перинатального центра Белгорода пожаловались на переработки
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородской области снова нужно решать проблему оттока врачейБелгородская область вошла в топ-15 рейтинга регионов по дефициту врачейИз-за частых обстрелов некоторым женщинам-врачам увеличили выплаты
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Медицина#Врачи#Больницы#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Дефицит кадров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика