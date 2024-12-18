Продукты есть, а врачи? Белгородцы просят помочь им выжить этой зимой

Posted 18 декабря, 09:03
Published 18 декабря, 09:03
Modified 18 декабря, 09:03
Updated 18 декабря, 09:03
Жители села Байцуры в Борисовском районе просят о помощи. По словам обратившейся, их предупредили о том, что снег чистить на территории населённого пункта не будут, однако приезжать к ним не смогут ни врачи на скорой помощи, ни специалисты по газу и свету.
«Что делать людям в этот период зимы, которые не смогут даже выехать спасти себя? И почему людям продуктами не помогают? Что за отношение, там всё-таки люди живут, которые дома не бросили свои. Когда будет помощь им?» — задала в Сети вопрос белгородка.
На обращение ответил глава Борисовского района Владимир Переверзев.
«На этой неделе несколько раз был в селе Байцуры, заходил в продуктовый магазин. Все необходимые продукты в магазине имеются. Что касается расчистки дорог, то, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет расчищать их в полной мере. Аварийные службы и скорая помощь тоже выезжают по возможности», — объяснил ситуацию чиновник.
Отметим, что при существующих трудностях село Байцуры не находится в списке закрытых на въезд. В то же время жителям положены единовременные выплаты, а до 1 сентября разрешалось не платить за вывоз твёрдых ТКО.