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Posted 18 декабря, 09:03

Published 18 декабря, 09:03

Modified 18 декабря, 09:03

Updated 18 декабря, 09:03

В обстреливаемом селе есть проблемы с уборкой снега

Продукты есть, а врачи? Белгородцы просят помочь им выжить этой зимой

18 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI. В обстреливаемом селе есть проблемы с уборкой снега

Белгородцы оказались «заперты» зимой в обстреливаемом селе

Сюжет
Приграничье
В село Борисовского района белгородцам привозят продукты, однако на этом всё: врачи смогут приезжать к ним только «по возможности», а про чистку снега и вовсе можно забыть. Причина заключается в неспокойной оперативной обстановке.

Жители села Байцуры в Борисовском районе просят о помощи. По словам обратившейся, их предупредили о том, что снег чистить на территории населённого пункта не будут, однако приезжать к ним не смогут ни врачи на скорой помощи, ни специалисты по газу и свету.

«Что делать людям в этот период зимы, которые не смогут даже выехать спасти себя? И почему людям продуктами не помогают? Что за отношение, там всё-таки люди живут, которые дома не бросили свои. Когда будет помощь им?» — задала в Сети вопрос белгородка.

На обращение ответил глава Борисовского района Владимир Переверзев.

«На этой неделе несколько раз был в селе Байцуры, заходил в продуктовый магазин. Все необходимые продукты в магазине имеются. Что касается расчистки дорог, то, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет расчищать их в полной мере. Аварийные службы и скорая помощь тоже выезжают по возможности», — объяснил ситуацию чиновник.

Отметим, что при существующих трудностях село Байцуры не находится в списке закрытых на въезд. В то же время жителям положены единовременные выплаты, а до 1 сентября разрешалось не платить за вывоз твёрдых ТКО.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Байцуры#Белгород#Приграничье#Приграничные сёла#СВО#Владимир Переверзев
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