Сколько врачей и среднего медперсонала не будет хватать в Белгородской области?

Posted 23 декабря, 09:34
Published 23 декабря, 09:34
Modified 23 декабря, 09:34
Updated 23 декабря, 09:34
По словам министра Андрея Иконникова, на 23 декабря текущего года дефицит врачей в регионе составил 195 человек. Также не хватает 381 сотрудника среднего звена.
На 2025 года на пенсию выйдут 80 врачей и 68 работников среднего медперсонала (СМП), а в декрет — 72 врача и 110 СМП. Таким образом, прогнозно дефицит медиков в следующем году составит 327 человек, а среднего медперсонала — 559.
При этом досрочно выйти из декрета планируют 57 врачей и 109 человек СМП. По программе «Земский врач» планируют привлечь 41 врача и 25 СМП. В первом квартале 2025 года уже трудоустроят 18 врачей и троих работников среднего медперсонала.
Иконников отметил, что с учётом целевиков и выпускников первичного звена практически все вакансии получится закрыть в 2025 году. Но по некоторыми специальностям, например «акушерство и гинекология», «травматология», «анестезиология», потребность в медорганизациях превышает число обучающихся в ординатуре.
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, почему не откорректированы учебные планы с учётом существующих потребностей.
Детям нужно объяснять, что мы даём работу, заработная плата высокая, главные врачи пылинки сдувают. Уровень комфорта в трудовых коллективах высокий. Почему мы не хотим откорректировать учебные планы?
Вячеслав Гладков
Иконников пояснил, что, к примеру, по специальности «травматология и ортопедия» в белгородском мединституте нет ординатуры, так как нет доктора медицинских наук.
Ординатуры нужно открывать. Решайте вопрос защиты докторской. Или привлекайте специалиста.
Вячеслав Гладков
По специальности «анестезиология и реанимация» три года назад было больше 40 вакансии. На сегодня — 17 целевиков и восемь выпускников. В целом, как отметил Иконников, все вакансии могут быть закрыты, но может помешать отъезд из области.
Жители Белгородской области очень привязаны к своему региону. Если мы отпускаем ребёнка, значит, с ним никто не работает. И все отчёты только на бумаге. Если работаете, значит, мы должны понимать причину отъезда: переезжает семья, выходит замуж или женится, уходит в армию и т. д. Отсутствие конкретики — значит, вопрос не проработан. Выпускаем сотни специалистов из университетов, но мы до сих пор не можем закрыть потребность. Это наша недоработка.
Вячеслав Гладков
Гладков также добавил, что по поручению президента в Белгородской области должно быть увеличение количество ставок в медорганизациях.
Зачем нам тогда держать медицинский университет? Проще тогда делать заказ в Курске или Москве. В 2025 году нужно закрыть историю с дефицитом своими ресурсами как по медикам, так и СМП с учётом отъезда людей из-за военных действий.
Вячеслав Гладков