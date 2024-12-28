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Posted 28 декабря, 09:44

Published 28 декабря, 09:44

Modified 28 декабря, 09:44

Updated 28 декабря, 09:44

Как дорого белгородцам обойдётся холодец?

В ресторане дешевле: во сколько обойдётся приготовление холодца на Новый год?

28 декабря 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney. Как дорого белгородцам обойдётся холодец?

В Белгородской области оказался почти самый дешёвый холодец в ЦФО

Сюжет
Новый год
Приготовить холодец на Новый год выйдет по цене, как ужин в ресторане? Специалисты Bankiros.ru сравнили цены на продукты, которые нужны для блюда, и выяснили, жителям каких регионов он обойдётся дешевле. Спойлер: для белгородцев это не так уж и дорого.

Рецепт холодца исследователи взяли из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года, а цены — у Росстата. Получился такой список ингредиентов:

  • Говяжья голяшка — 1 кг;
  • Морковь — 1-2 штуки (100-150 г);
  • Лук репчатый — 1-2 штуки (100-150 г);
  • Корень петрушки — 1-2 штуки (50-100 г);
  • Лавровый лист — 1-2 штуки (1-2 г);
  • Чёрный перец горошком — по вкусу (5-7 г);
  • Соль — по вкусу (10-15 г);
  • 3-4 литра воды.

В Белгородской области приготовить холодец на семью обойдётся в среднем 566 рублей. Среди регионов ЦФО дешевле будет только в Тамбовской — около 551 рубля.

Что касается соседей по Центральному Черноземью, дороже всего холодец будет в Липецкой области — 600 рублей. Затем идут Курская и Воронежская области — 584 и 571 рублей соответственно.

В среднем по стране ингредиенты для холодцы выйдут в примерно 635 рублей. Но цены от региона к региону отличаются значительно: варьируются от 498 до 1050 рублей.

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