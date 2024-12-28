В ресторане дешевле: во сколько обойдётся приготовление холодца на Новый год?

Posted 28 декабря, 09:44
Published 28 декабря, 09:44
Modified 28 декабря, 09:44
Updated 28 декабря, 09:44
Рецепт холодца исследователи взяли из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года, а цены — у Росстата. Получился такой список ингредиентов:
В Белгородской области приготовить холодец на семью обойдётся в среднем 566 рублей. Среди регионов ЦФО дешевле будет только в Тамбовской — около 551 рубля.
Что касается соседей по Центральному Черноземью, дороже всего холодец будет в Липецкой области — 600 рублей. Затем идут Курская и Воронежская области — 584 и 571 рублей соответственно.
В среднем по стране ингредиенты для холодцы выйдут в примерно 635 рублей. Но цены от региона к региону отличаются значительно: варьируются от 498 до 1050 рублей.