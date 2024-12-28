В ресторане дешевле: во сколько обойдётся приготовление холодца на Новый год?

В Белгородской области оказался почти самый дешёвый холодец в ЦФО

Сюжет Новый год

Приготовить холодец на Новый год выйдет по цене, как ужин в ресторане? Специалисты Bankiros.ru сравнили цены на продукты, которые нужны для блюда, и выяснили, жителям каких регионов он обойдётся дешевле. Спойлер: для белгородцев это не так уж и дорого.