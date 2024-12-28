Ледяная терапия — полезен ли новый тренд для здоровья?

О том, как влияет ледяная терапия на процессы похудения, до сих пор ведутся споры в учёном мире. Ряд исследований показывает, что воздействие холода действительно может влиять на снижение веса. К примеру, группа учёных из Сеула пришла к выводу, что холод является дополнительным триггером для выработки особого вида белков — миокинов. Производимые скелетными мышцами, они участвуют в процессе окисления белого жира, превращая его в полезный бурый жир, который регулирует метаболизм глюкозы и резистентность к инсулину. А это опять же — верный путь к снижению веса.