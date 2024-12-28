Ледяная терапия — полезен ли новый тренд для здоровья?

Posted 28 декабря, 15:06
Published 28 декабря, 15:06
Modified 28 декабря, 15:06
Updated 28 декабря, 15:06
Ледяная терапия обещает похудение, оздоровление, закалку, восстановление тела и духа и вообще отличное самочувствие. Но доказана ли её эффективность? И есть ли у неё противопоказания? Для всех ли безопасна эта процедура? Читайте в этой статье.
Терапия холодом — явление не новое. Ещё древние врачеватели использовали холод для остановки кровотечения и уменьшения боли. А в холодных заснеженных странах, в том числе и в России, издавна практиковали растирание снегом или окунание в прорубь после жаркой бани для общей закалки организма.
Современный тренд ледяной терапии пришёл в массы из профессионального спорта. Именно атлеты после интенсивных тренировок стали практиковать кратковременное погружение в резервуар со льдом, чтобы как можно быстрее восстановиться. По словам последователей этого метода, охлаждение способствует снятию отёков, болевого синдрома, облегчает усталость, защищает от повреждения мышц, вызванного физической нагрузкой.
Компания Ice Barrel даже изобрела бочку, которая охлаждает воду до очень низких температур — их можно регулировать под наиболее комфортные значения. Такие бочки на Западе можно встретить в крупных тренажёрных залах.
Ещё одним человеком, который многое сделал для развития ледяной терапии, можно назвать спортсмена-экстремала Вима Хофа из Голландии, который в 2011 году попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как просидел 130 минут в бассейне со льдом. Вскоре он запатентовал свою систему закаливания, которой начал обучать всех желающих, и стал миллиардером.
Омоложение и оздоровление льдом — популярный тренд среди западных знаменитостей: его сторонниками являются Мадонна, Джастин Бибер, Брэдли Купер, Леди Гага, Павел Дуров и многие другие. В России этот метод практикуют Юлия Высоцкая, Евгений Плющенко, Анастасия Волочкова.
Терапия льдом комплексно воздействует на организм человека, помогая ему похудеть, улучшить метаболизм, снизить болевые ощущения после тренировок.
Почему происходит уменьшение болевых ощущений? Погружение в воду (Cold Water Immersion — CWI), охлаждённую до температуры 15 °C и ниже, — одно из самых популярных средств после физических упражнений, поскольку эффективно снижает уровень молочной кислоты в организме — источник мышечной боли, а также ускоряет восстановление утомлённых мышц. За счёт этого достигается снижение восприятия усталости после тренировки, говорится в статье Н. Шевчука проекта BMC.
В процессе погружения человека в ледяную воду его сосуды мгновенно сужаются, и организм, чтобы согреться, направляет всю кровь прямиком к сердцу. Когда человек выходит из воды, сосуды в теле вновь расширяются, а поток крови устремляется к органам, насыщая их кислородом и микроэлементами. В этой связи кожа получает усиленное питание — улучшается цвет лица.
«Холод также вызывает сужение пор и временно разглаживает кожу. Ещё он помогает снять отёчность лица и уменьшить воспаление кожных заболеваний, таких как акне», — говорит врач-косметолог Софи Шоттер.
Антидепрессивный эффект ледяной ванны или холодного душа объясняется наличием на коже высокой концентрации холодовых рецепторов — они посылают нашему мозгу огромное количество импульсов, в результате чего стимулируется мозговая деятельность, усиливается выработка гормонов радости и удовольствия.
Профессор медицинских наук из Университета Оттавы Франсуа Хаман отмечает:
«Внезапное падение температуры вызывает сильнейший стресс и всплеск гормонов адреналина, норадреналина и кортизола. Вскоре к этому гормональному коктейлю прибавляется дофамин, дающий ощущение эйфории».
О том, как влияет ледяная терапия на процессы похудения, до сих пор ведутся споры в учёном мире. Ряд исследований показывает, что воздействие холода действительно может влиять на снижение веса. К примеру, группа учёных из Сеула пришла к выводу, что холод является дополнительным триггером для выработки особого вида белков — миокинов. Производимые скелетными мышцами, они участвуют в процессе окисления белого жира, превращая его в полезный бурый жир, который регулирует метаболизм глюкозы и резистентность к инсулину. А это опять же — верный путь к снижению веса.
С ними согласны учёные из Арктического университета Норвегии. В своей научной работе они пишут, что на процессы похудения, помимо физических упражнений, способно влиять дополнительное тепло, вырабатываемое в процессе дрожи от холода. Частое сокращение скелетных мышц тела, как следствие, вызывает повышенную скорость метаболизма. Максимум тепла, которое организм может вырабатывать за счёт дрожи, примерно в 5 раз превышает базовую метаболическую выработку тепла.
Несмотря на то, что адептов ледяной терапии появляется всё больше, а о её пользе пишут всё чаще, не стоит забывать о том, что официальная медицина не подтвердила эффективность ледяной терапии для похудения, омоложения и оздоровления. К тому же для определённой категории людей она вообще несёт определенные риски — очень важно помнить об этом.
Холодовой шок приводит к учащению дыхания, сердечного ритма и закрытию периферических кровеносных сосудов. «При этом резко повышается кровяное давление, а это опасно для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми патологиями», — объяснил профессор из Великобритании Майк Типтон.
Вместе с тем в 2015 году было проведено исследование, которое доказало кардиопротекторный эффект регулярного приёма CWI. У людей, адаптированных к холоду, наблюдалось улучшение показателей факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а в группе, неадаптированной к холоду, — таких улучшений не наблюдалось.
Но врачи предупреждают: не рекомендуется подвергать свой организм внезапным и экстремальным нагрузкам тем, кто раньше вообще никогда не закалялся. Развивать навыки нужно постепенно под руководством опытных инструкторов.
Врач-терапевт Ирина Ярцева добавила, что воздействие экстремально низких температур может спровоцировать инсульт у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих заболевания сосудов и сердца.
«Противопоказаниями для ледяных ванн также являются воспалительные заболевания, ОРВИ, бронхит, пневмония, гайморит и любой воспалительный процесс в организме — цистит, простатит, пиелонефрит и так далее. Беречься от перепадов температур нужно людям с бронхиальной астмой, неконтролируемым диабетом и артериальным давлением», — предостерегает специалист.
Как говорит врач высшей категории Александр Горячев:
«Основные принципы закаливания: регулярность, постепенность, учёт индивидуальных особенностей и обязательный врачебный контроль».
Закаливание, по его словам, лучше начинать в тёплый сезон. Причём стартовать надо не сразу с ванн и даже не с душа, а с обтираний. Затем можно перейти к обливаниям, а потом и к ваннам. В первый раз температура воды в ванной должна быть щадящей для новичков — 30-32 градуса. Затем необходимо постепенно снижать её на один градус раз в 3-5 дней, ниже 12 градусов опускать температуру нельзя. Обзаведитесь термометром, с которым будете безошибочно определять температуру воды.