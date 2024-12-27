«Он не улетит, пока сами не захотите»: белгородцы продают камни в качестве питомцев

Posted 27 декабря, 10:07
Published 27 декабря, 10:07
Modified 27 декабря, 10:07
Updated 27 декабря, 10:07
У современных детей сейчас появляется множество занятий, которые не понимают взрослые. Да и некоторые взрослые иногда присоединяются к детям, чем заслуживают непонимание у них вдвойне. Сейчас подобным странным увлечением стали питомцы. С некоторыми особенностями, потому что они — камни. А обладателей такого домашнего друга называют петрокерами. Название произошло от двух английских слов — «pet» и «rock». Проще говоря, «питомец» и «камень».
Для становления петрокером не обязательно выходить во двор или ехать на отдых к морю, чтобы найти или даже выкопать из-под снега тот самый камушек по душе. Можно купить. Вместе с паспортом, руководством по уходу, кормом или аксессуарами. Приобрести экзотического питомца можно и на официальных интернет-сайтах, посвящённых им; на маркетплейсах, где можно увидеть ценник от 100 рублей до 1,5-3 тыс. рублей; где-то можно увидеть и на полках обыкновенных магазинов. Сайты объявлений исключением не стали.
«Вдохновителем» журналистов Бел.Ру стало вот такое объявление из Белгорода. Питомец всего за 209 ₽, который станет «вашим другом и первым опытом перед тем, как иметь настоящего питомца». Идея хорошая, но работать она, видимо, будет, только если вы имеете развитое воображение.
Оказалось, что в Белгороде продают ещё один камушек. Этот уже дороже, но сейчас на него предлагается скидка. Кроме того, есть возможность оформить возврат, если что-то не понравилось.
«Камушек всегда ваc выслушает и может помочь в трудныx ситуациях, если егo полюбить. Наш уникальной расцветки и формы питомец приехал прямиком с тёплого городa-курортa Сочи, прихватив c собой много-много воспоминаний», — пишет автор объявления.
Даже можно сказать, что весьма мило.
В других городах России тоже встретились подобные объявления. Вот, например, одно из самых интересных — «глазастый русский Pet-Rock, он жe домашний камень-питомец» из Когалыма.
Как пишет продавец, такой подарок идеально подходит для людей, у которых всё есть или есть аллергия на животных. Среди плюсов глазастого указано то, что его не нужно кормить, однако в случае необходимости ему можно предложить мелкие камушки. Вот, что указано ещё.
— Вам никогда не придётся выгуливать и убирать за своим камнем-питомцем.
— Он не будет храпеть и пукать по ночам.
— От него нет шерсти и он никого не укусит, не вымажет слюнями и не поцарапает!
— Соседи даже не будут знать о его существовании.
— Если не давать ему скучать, Ваш камень будет всегда в хорошем настроении. Помните: скучающий камень — это несчастный камень!
— Он никогда не убежит и не улетит от Вас! А если и улетит, то только потому, что Вы так захотели!
Цена за такое удовольствие и спокойствие соответствующая — 5 тыс. руб.
Для настоящих ценителей есть особый каменный друг из Электросталя, которому 50 млн лет. Продавец указал, что это первый в мире питомец из балтийского янтаря:
«В подарок чехол. Спешите сделать подарок вашему ребёнку на Новой год, которогo нет ни у когo. Готов изготовить ещё, под заказ».
Цена — 10 тыс. руб.
Интересно, что среди петрокеров очень много креативных и личностей, и камней. Вот морской питомец с дырочкой, и камень Apple с природным узором в виде логотипа одноимённой компании, камень Крик, в новогодней шапочке, шапочке из крышки бутылки и макияжем, ковбой или пират и много других.
А вот и русский домашний камень по имени Товарищ Плюх. Его уже можно найти на маркетплейсе, но отдать за него придётся больше тысячи рублей.
Однако и здесь есть подвох. Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое. Так, в 1975 году выпускается первая коллекционная игрушка под названием «Pet Rock». Её продавали, упакованной в картонную коробку, в которой были специальные отверстия для поступления воздуха и мягкая подстилка. Создателя камней-питомцев зовут Гэри Росс Дал.
История идеи такова, что в разговоре с двумя друзьями в одном из баров Дал сделал вывод, что самый лучший, тихий и спокойный питомец — это камень. Мужчины обсуждали проблемы и тяготы, связанные с содержанием и уходом за четвероногими друзьями. Через какое-то время «шутка» стала приносить деньги.
Интересно, что петроки появились не в самый спокойный период — экономический кризис, война во Вьетнаме и т. д. Гэрри признался, что «упаковал в коробку немного веселья» для уставших людей. Для них же он придумал и написал большое руководство о камнях-питомцах, которое состояло из нескольких десятков листов. Согласно содержанию, свой камень можно дрессировать, его нужно любить и избегать стрессовых ситуаций.
«Если к вам приближается вор и уже подошёл на расстояние вытянутой руки, чтобы забрать ваши деньги и другое ценное имущество, то выполните следующие действия: сделайте вид, что засовываете руку в карман или сумку для того, чтобы передать грабителю то, что он просит. Достаньте своего питомца, дайте команду „взять“ и бросьте его в сторону грабителя. Ваш каменный питомец обожает выполнять подобные упражнения», — указано в «Руководстве по уходу и обучению камней-питомцев».