«Он не улетит, пока сами не захотите»: белгородцы продают камни в качестве питомцев

Для становления петрокером не обязательно выходить во двор или ехать на отдых к морю, чтобы найти или даже выкопать из-под снега тот самый камушек по душе. Можно купить. Вместе с паспортом, руководством по уходу, кормом или аксессуарами. Приобрести экзотического питомца можно и на официальных интернет-сайтах, посвящённых им; на маркетплейсах, где можно увидеть ценник от 100 рублей до 1,5-3 тыс. рублей; где-то можно увидеть и на полках обыкновенных магазинов. Сайты объявлений исключением не стали.