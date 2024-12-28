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Posted 28 декабря, 06:29

Published 28 декабря, 06:29

Modified 28 декабря, 06:31

Updated 28 декабря, 06:31

В семьях белгородцев — участников СВО с начала года родилось 360 детей

Дети из семей белгородских участников СВО получат матпомощь в 2025 году

28 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI.

В семьях белгородцев — участников СВО с начала года родилось 360 детей

Сюжет
Школьники
Власти расширят меры социальной поддержки для учеников школ, глава семьи в которых ушёл на специальную военную операцию. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Сколько заплатят?

В уходящем году в семьях военных, которые служат в зоне проведения спецоперации, родилось 360 детей. Все из них, как рассказал губернатор, получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Эта же мера поддержки будет действовать в 2025 году. И она будет не единственной.

Региональные власти решили, что в наступающем году выплату в 10 тысяч рублей, которую можно потратить на покупку школьной и спортивной формы, получат не только первоклассники из многодетных семей. Эту поддержку распространят и на детей из семей участников СВО. Она будет действовать вне зависимости от класса, в котором учится ребёнок.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Школьники#Дети#Многодетные семьи#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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