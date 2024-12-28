Дети из семей белгородских участников СВО получат матпомощь в 2025 году

Региональные власти решили, что в наступающем году выплату в 10 тысяч рублей, которую можно потратить на покупку школьной и спортивной формы, получат не только первоклассники из многодетных семей. Эту поддержку распространят и на детей из семей участников СВО. Она будет действовать вне зависимости от класса, в котором учится ребёнок.