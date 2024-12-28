Дети из семей белгородских участников СВО получат матпомощь в 2025 году

Posted 28 декабря, 06:29
Published 28 декабря, 06:29
Modified 28 декабря, 06:31
Updated 28 декабря, 06:31
В уходящем году в семьях военных, которые служат в зоне проведения спецоперации, родилось 360 детей. Все из них, как рассказал губернатор, получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Эта же мера поддержки будет действовать в 2025 году. И она будет не единственной.
Региональные власти решили, что в наступающем году выплату в 10 тысяч рублей, которую можно потратить на покупку школьной и спортивной формы, получат не только первоклассники из многодетных семей. Эту поддержку распространят и на детей из семей участников СВО. Она будет действовать вне зависимости от класса, в котором учится ребёнок.