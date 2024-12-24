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Posted 24 декабря, 16:15

Published 24 декабря, 16:15

Modified 24 декабря, 16:15

Updated 24 декабря, 16:15

Всё-таки в 2025 году? Что говорят политики о возможных сроках окончания СВО

Всё-таки в 2025 году? Что говорят политики о возможных сроках окончания СВО

24 декабря 2024, 16:15
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Точно назвать дату окончания специальной военной операции назвать невозможно, но видные политические деятели продолжают выдвигать гипотезы и делать заявления на этот счёт. Журналисты Бел.Ру проанализировали всю актуальную информацию.

СВО закончится в 2025 году?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и некоторые другие эксперты, о которых мы уже писали, считает, что СВО закончится в 2025 году. Вариантов завершения боевых действий только два: мирное соглашение или уничтожение одной из воюющих стран, сказал он в интервью газете Magyar Nemzet. Орбан также напомнил, что США и страны Европы уже «потратили на войну [на Украине] около €300 млрд».

Возможно, прийти к мирному урегулированию конфликта поможет вступление в должность нового-старого американского президента Дональда Трампа. Он обещал решить ситуацию, если вернётся на пост главы государства.

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Что о мирных переговорах думают Россия и Украина?

Как заявил в ходе недавней прямой линии президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам и компромиссам в ситуации с Украиной, но «играть в одного» не намерена.

Украина, считает Путин, должна проявить достаточно заинтересованности в диалоге, чтобы сторонам удалось добиться взаимопонимания. Но «противная сторона отказалась», следуя указанию иностранных союзников.

Если Украина никаких ответных действий не предпринимает и договариваться не готова, то СВО продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Орбана «Интерфаксу». Спецоперация, уверяет он, продвигается хорошо.

«Мы видим динамику, она говорит сама за себя. Идём вперёд», — утверждает представитель Кремля.

При этом офис украинского президента Владимира Зеленского идею о мирных переговорах не отвергает. Скорее наоборот — называет её «неизбежной». Это следует из заявления Советника главы Сергея Лещенко в эфире украинского телемарафона.

«<…> мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнёров», — сказал он.
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что СВО нужно было начинать раньше
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что СВО нужно было начинать раньше. Фото: 1MI

Если переговоры всё-таки начнутся, то они будут «очень непростыми», считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она, согласно публикации ТАСС, солидарна с Орбаном в мнении о том, что шаги к урегулированию конфликта Россия и Украина сделают в наступающем году, но «РФ не отступит „ни на йоту“ от условий». Среди них:

  1. Вывод ВСУ с территорий Донбасса и Новороссии;
  2. Отказ от вступления в НАТО;
  3. Обеспечение русскоязычных граждан, проживающих на Украине, всеми необходимыми правами и свободами;
  4. Отмена всех наложенных ранее на Россию санкций;
  5. Принятие Украиной собственного внеблокового и безъядерного статуса.
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Условие для окончания СВО

Но есть и другие цели, без которых, сказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов «Парламентской газете», спецоперация закончиться не может. Речь идёт о завершении всех необходимых боевых задач.

Наблюдая за динамикой развития боевых действий — украинского контрнаступления в 2023 году и переломного вторжения в Курскую область в 2024-м, а затем постепенного перехвата инициативы российской армией — Миронов считает, что достигнуть результата всех поставленных миссий удастся именно в 2025-м.

«Если вопрос окончания конфликта будет рассматриваться вне контекста гарантий безопасности для России, то боевые действия не прекратятся и мы эти гарантии получим на поле боя», — высказался председатель.

Он также напомнил об обновлении ядерной доктрины России, которое предусматривает ответные действия в случае проявления агрессии со стороны неядерного государства (Украины) при поддержке ядерного, и варианте предъядерного сдерживания с помощью нового ракетного комплекса «Орешник». Это, по словам Миронова, «поменяло стратегический баланс сил в пользу России».

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Путин: СВО нужно было начинать раньше

Президента Владимира Путина ранее спросили: если была бы возможность вернуться в февраль 2022 года, изменил ли бы он решение о начале СВО? Глава государства ответил, что спецоперацию нужно было начинать раньше.

«Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям раньше, в том числе к СВО. Ведь крымские события были спонтанны. И события двадцать второго года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним», — уточнил президент.

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