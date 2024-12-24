Posted 24 декабря, 16:15
Published 24 декабря, 16:15
Modified 24 декабря, 16:15
Updated 24 декабря, 16:15
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и некоторые другие эксперты, о которых мы уже писали, считает, что СВО закончится в 2025 году. Вариантов завершения боевых действий только два: мирное соглашение или уничтожение одной из воюющих стран, сказал он в интервью газете Magyar Nemzet. Орбан также напомнил, что США и страны Европы уже «потратили на войну [на Украине] около €300 млрд».
Возможно, прийти к мирному урегулированию конфликта поможет вступление в должность нового-старого американского президента Дональда Трампа. Он обещал решить ситуацию, если вернётся на пост главы государства.
Как заявил в ходе недавней прямой линии президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам и компромиссам в ситуации с Украиной, но «играть в одного» не намерена.
Украина, считает Путин, должна проявить достаточно заинтересованности в диалоге, чтобы сторонам удалось добиться взаимопонимания. Но «противная сторона отказалась», следуя указанию иностранных союзников.
Если Украина никаких ответных действий не предпринимает и договариваться не готова, то СВО продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Орбана «Интерфаксу». Спецоперация, уверяет он, продвигается хорошо.
«Мы видим динамику, она говорит сама за себя. Идём вперёд», — утверждает представитель Кремля.
При этом офис украинского президента Владимира Зеленского идею о мирных переговорах не отвергает. Скорее наоборот — называет её «неизбежной». Это следует из заявления Советника главы Сергея Лещенко в эфире украинского телемарафона.
«<…> мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнёров», — сказал он.
Если переговоры всё-таки начнутся, то они будут «очень непростыми», считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она, согласно публикации ТАСС, солидарна с Орбаном в мнении о том, что шаги к урегулированию конфликта Россия и Украина сделают в наступающем году, но «РФ не отступит „ни на йоту“ от условий». Среди них:
Но есть и другие цели, без которых, сказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов «Парламентской газете», спецоперация закончиться не может. Речь идёт о завершении всех необходимых боевых задач.
Наблюдая за динамикой развития боевых действий — украинского контрнаступления в 2023 году и переломного вторжения в Курскую область в 2024-м, а затем постепенного перехвата инициативы российской армией — Миронов считает, что достигнуть результата всех поставленных миссий удастся именно в 2025-м.
«Если вопрос окончания конфликта будет рассматриваться вне контекста гарантий безопасности для России, то боевые действия не прекратятся и мы эти гарантии получим на поле боя», — высказался председатель.
Он также напомнил об обновлении ядерной доктрины России, которое предусматривает ответные действия в случае проявления агрессии со стороны неядерного государства (Украины) при поддержке ядерного, и варианте предъядерного сдерживания с помощью нового ракетного комплекса «Орешник». Это, по словам Миронова, «поменяло стратегический баланс сил в пользу России».
Президента Владимира Путина ранее спросили: если была бы возможность вернуться в февраль 2022 года, изменил ли бы он решение о начале СВО? Глава государства ответил, что спецоперацию нужно было начинать раньше.
«Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям раньше, в том числе к СВО. Ведь крымские события были спонтанны. И события двадцать второго года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним», — уточнил президент.