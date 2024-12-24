Всё-таки в 2025 году? Что говорят политики о возможных сроках окончания СВО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и некоторые другие эксперты, о которых мы уже писали, считает, что СВО закончится в 2025 году. Вариантов завершения боевых действий только два: мирное соглашение или уничтожение одной из воюющих стран, сказал он в интервью газете Magyar Nemzet. Орбан также напомнил, что США и страны Европы уже «потратили на войну [на Украине] около €300 млрд».