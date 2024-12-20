Вячеслав Гладков объявил о начале сбора новогодних подарков для участников СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о старте акции #МыВместе, которая направлена на сбор новогодних подарков для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Пункты приёма начали работу с сегодняшнего дня и будут функционировать до 7 января включительно.