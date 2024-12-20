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Posted 20 декабря, 10:02

Published 20 декабря, 10:02

Modified 20 декабря, 10:04

Updated 20 декабря, 10:04

Вячеслав Гладков объявил о начале сбора новогодних подарков для участников СВО

Вячеслав Гладков объявил о начале сбора новогодних подарков для участников СВО

20 декабря 2024, 10:02
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Во всех муниципалитетах области стартовала акция #МыВместе по сбору подарков для военнослужащих, участвующих в СВО. Акция продлится до 7 января. Пункты приёма подарков работают ежедневно. Подробнее о местоположении — в списке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о старте акции #МыВместе, которая направлена на сбор новогодних подарков для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Пункты приёма начали работу с сегодняшнего дня и будут функционировать до 7 января включительно.

«Совсем скоро наступят долгожданные новогодние и рождественские праздники, и особенно важно подарить тепло нашим защитникам. Эти люди с оружием в руках охраняют мир и спокойствие на границе нашей страны, оберегают Белгородскую область от угроз. Поздравить их — наша обязанность. До 7 января все желающие могут передать через пункты подарки, чтобы поддержать бойцов, пожелать им скорейшей победы и возвращения домой к родным и близким», — отметил глава региона.

В рамках акции принимаются открытки, письма, детские рисунки, сладости, крупы и консервы. Все собранные подарки будут отправлены защитникам. Пункты сбора расположены в каждом районе и округе. Узнать адреса можно тут.

Напомним, что ранее глава региона сообщил, что в селе Ломное Грайворонского района обновили систему водоснабжения.

Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Зона СВО#Мы вместе#Хорошие новости
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