Вячеслав Гладков объявил о начале сбора новогодних подарков для участников СВО

Posted 20 декабря, 10:02
Published 20 декабря, 10:02
Modified 20 декабря, 10:04
Updated 20 декабря, 10:04
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о старте акции #МыВместе, которая направлена на сбор новогодних подарков для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Пункты приёма начали работу с сегодняшнего дня и будут функционировать до 7 января включительно.
«Совсем скоро наступят долгожданные новогодние и рождественские праздники, и особенно важно подарить тепло нашим защитникам. Эти люди с оружием в руках охраняют мир и спокойствие на границе нашей страны, оберегают Белгородскую область от угроз. Поздравить их — наша обязанность. До 7 января все желающие могут передать через пункты подарки, чтобы поддержать бойцов, пожелать им скорейшей победы и возвращения домой к родным и близким», — отметил глава региона.
В рамках акции принимаются открытки, письма, детские рисунки, сладости, крупы и консервы. Все собранные подарки будут отправлены защитникам. Пункты сбора расположены в каждом районе и округе. Узнать адреса можно тут.
Напомним, что ранее глава региона сообщил, что в селе Ломное Грайворонского района обновили систему водоснабжения.