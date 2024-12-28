Белгородским участникам СВО и их семьям предоставят новые льготы

Posted 28 декабря, 11:07
Published 28 декабря, 11:07
Modified 28 декабря, 11:07
Updated 28 декабря, 11:07
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, власти проводили с министерством экономики области и фондом «Защитники Отечества» конкурс «Время СВОих героев» по возможности обучения бойцов, вернувшихся из зоны проведения спецоперации, основам ведения бизнеса.
Я этой тенденции не видел, но мне это очень нравится. Иногда мужчина занимает фасадную часть всей семейной жизни, а 99% объёма содержания семьи несёт на себе женская половина. Особенно, если боец вернулся с ранением, жена на начальном этапе играет ключевую роль.
Вячеслав Гладков
Поэтому, как отметил губернатор, власти должны предоставлять грантовую поддержку не только для вернувшихся из зоны СВО, но и их семьям.
Как участники СВО, так и их законные супруги должны иметь первоочередное право на получение гранта, а то получится как с министерством спорта. Предоставили льготу на платные услуги в бассейнах — 50% участникам СВО. Минспорту казалось, что это льгота, а по факту — 50% обиды. Поэтому с 1 января все участники СВО, семьи погибших, раненые мирные жители должны бесплатно получать услуги, которые предоставляет минспорт. Этому примеру должны последовать все бюджетные учреждения области вне зависимости от формы собственности.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил каждому своему заму в первое совещание после праздников доложить в виде нормативно-правовых актов о мерах поддержки в рамках муниципальных, региональных, федеральных учреждений и хозсубъектов.
Наша задача — 100%-ная занятость участников СВО и их семей. Человек не должен остаться без работы. Даже если у него есть деньги — они имеют свойство заканчиваться. Занятость должна быть обеспечена. Нужно встречаться, разговаривать, исходя из существующего образования предлагать работу. Если есть желание изменить — повышение квалификации, конкурсы, агростартапы и другие направления. Будем считать по каждому человеку, который состоит на учёте в военкомате.
Вячеслав Гладков