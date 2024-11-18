Полагаются ли бойцам отряда «Барс-Белгород» и их семьям льготы?

Posted 18 ноября, 12:14
Published 18 ноября, 12:14
Modified 18 ноября, 12:16
Updated 18 ноября, 12:16
Одна из пользовательниц в Сети заметила, что, согласно Федеральному закону от 4 ноября 2022 года №419-ФЗ, добровольцы приравниваются к военнослужащим. То есть им и их семьям должны полагаться те же самые льготы и гарантии, что и для тех, кто пошёл служить по контракту.
«Какие льготы есть у детей, чьи родители подписали контракт? У самих контрактников? <…> Если подписал контракт, то с приставами, если есть вопросы, решить можно (на законодательном уровне есть закон, и он действует). А как льготы — нет», — озадачена женщина.
Региональный министр соцзащиты Елена Батанова заявила на это: никаких мер поддержки для бойцов формирования и их родственников законодательством не предусмотрено. Никаких других пояснений она не дала.