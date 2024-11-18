Полагаются ли бойцам отряда «Барс-Белгород» и их семьям льготы?

Одна из пользовательниц в Сети заметила, что, согласно Федеральному закону от 4 ноября 2022 года №419-ФЗ, добровольцы приравниваются к военнослужащим. То есть им и их семьям должны полагаться те же самые льготы и гарантии, что и для тех, кто пошёл служить по контракту.