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Posted 18 ноября, 12:14

Published 18 ноября, 12:14

Modified 18 ноября, 12:16

Updated 18 ноября, 12:16

Смогут ли «барсы» получать те же льготы, что и контрактники?

Полагаются ли бойцам отряда «Барс-Белгород» и их семьям льготы?

18 ноября 2024, 12:14
Фото: 1MI. Смогут ли «барсы» получать те же льготы, что и контрактники?

В минсоцзащиты ответили на вопрос о льготах для бойцов отряда «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Белгородцы нашли «несостыковки» в социальных гарантиях для участников отряда «Барс», и возник закономерный вопрос: а полагаются ли «барсам» льготы, которые государство уже предоставляет другим контрактникам? Ответила министр.

Одна из пользовательниц в Сети заметила, что, согласно Федеральному закону от 4 ноября 2022 года №419-ФЗ, добровольцы приравниваются к военнослужащим. То есть им и их семьям должны полагаться те же самые льготы и гарантии, что и для тех, кто пошёл служить по контракту.

«Какие льготы есть у детей, чьи родители подписали контракт? У самих контрактников? <…> Если подписал контракт, то с приставами, если есть вопросы, решить можно (на законодательном уровне есть закон, и он действует). А как льготы — нет», — озадачена женщина.

Региональный министр соцзащиты Елена Батанова заявила на это: никаких мер поддержки для бойцов формирования и их родственников законодательством не предусмотрено. Никаких других пояснений она не дала.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Новости Белгорода#Льготы#Белгород#Барс-Белгород
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