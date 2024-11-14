«Льготы получили и вернулись»? Что с зарплатой белгородских глав, ушедших из «Барса»

Соцгарантии не распространялись на ушедших из «Барса» белгородских глав

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Не все белгородцы отреагировали на возвращение двух глав муниципалитетов из «Барса» позитивно. В том числе жителей региона интересовал вопрос о полученных выплатах. Куда пошли деньги и получили ли чиновники за это время средства из бюджета?