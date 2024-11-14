«Льготы получили и вернулись»? Что с зарплатой белгородских глав, ушедших из «Барса»

Posted 14 ноября, 13:28
Published 14 ноября, 13:28
Modified 14 ноября, 13:28
Updated 14 ноября, 13:28
В белгородском оперштабе прокомментировали возмущения жителей о якобы полученных главами Губкинского округа и Красногвардейского района «льгот».
Сообщается, что, если речь идёт о зарплате, то её Михаил Лобазнов и Галина Руденко, вернувшиеся сегодня к службе «на гражданке» из отряда «Барс-Белгород», пожертвуют на благотворительность. Все средства пойдут в фонд Евгении Кондратюк «Святое Белогорье против детского рака».
Остальные социальные гарантии, уточнили в оперштабе, на руководителей муниципалитетов не распространялись «ввиду отсутствия потребности»: боевые льготы и выплаты получали только те, кто принимал участие в боевых действиях.
«Фонарь» ранее заявил, что никакие деньги из бюджета администрации Губкинского горокруга Лобазнову за время службы в «Барсе» не выплачивались. Эту информацию журналистам сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Сколько конкретно средств пожертвует чиновник в фонд, неизвестно.
Губернатор рассказал, что основная причина возвращения Лобазнова и Руденко — кадровый голод на местах. Весь необходимый опыт они уже получили, а профессионалы во властных структурах нужны.