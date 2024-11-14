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Posted 14 ноября, 13:28

Published 14 ноября, 13:28

Modified 14 ноября, 13:28

Updated 14 ноября, 13:28

«Барс-Белгород» покинули два белгородских чиновника

«Льготы получили и вернулись»? Что с зарплатой белгородских глав, ушедших из «Барса»

14 ноября 2024, 13:28
Фото: 1MI. «Барс-Белгород» покинули два белгородских чиновника

Соцгарантии не распространялись на ушедших из «Барса» белгородских глав

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Новости Белгорода
Не все белгородцы отреагировали на возвращение двух глав муниципалитетов из «Барса» позитивно. В том числе жителей региона интересовал вопрос о полученных выплатах. Куда пошли деньги и получили ли чиновники за это время средства из бюджета?

В белгородском оперштабе прокомментировали возмущения жителей о якобы полученных главами Губкинского округа и Красногвардейского района «льгот».

Сообщается, что, если речь идёт о зарплате, то её Михаил Лобазнов и Галина Руденко, вернувшиеся сегодня к службе «на гражданке» из отряда «Барс-Белгород», пожертвуют на благотворительность. Все средства пойдут в фонд Евгении Кондратюк «Святое Белогорье против детского рака».

Остальные социальные гарантии, уточнили в оперштабе, на руководителей муниципалитетов не распространялись «ввиду отсутствия потребности»: боевые льготы и выплаты получали только те, кто принимал участие в боевых действиях.

«Фонарь» ранее заявил, что никакие деньги из бюджета администрации Губкинского горокруга Лобазнову за время службы в «Барсе» не выплачивались. Эту информацию журналистам сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Сколько конкретно средств пожертвует чиновник в фонд, неизвестно.

Губернатор рассказал, что основная причина возвращения Лобазнова и Руденко — кадровый голод на местах. Весь необходимый опыт они уже получили, а профессионалы во властных структурах нужны.

Гладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Михаил Лобазнов#Галина Руденко#Барс-Белгород
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