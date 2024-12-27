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Posted 27 декабря, 12:49

Published 27 декабря, 12:49

Modified 27 декабря, 12:51

Updated 27 декабря, 12:51

На СГОКе подвели итоги спортивного сезона 2024

На СГОКе подвели итоги спортивного сезона 2024

27 декабря 2024, 12:49
Фото: СГОК.
Сюжет
Футбол
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) состоялось чествование сотрудников, принявших активное участие в корпоративной спартакиаде 2024 года.

Дипломами, подарочными сертификатами и памятными призами награждены более 30 лучших спортсменов предприятия, а также инструкторы по спорту подразделений. Знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награждены почти 80 сотрудников СГОКа.

В течение спортивного сезона представители структурных подразделений участвовали в 15 видах спорта: волейболе, лыжных гонках, гиревом спорте, двоеборье, шахматах, шашках, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, легкоатлетическом многоборье, дартсе, бадминтоне, мини-футболе, стритболе и армреслинге.

По итогам XXI спартакиады Стойленского ГОКа сильнейшей командой признан «Ремонтник». Наградами отмечены лучшие спортсмены сборной Артем Симонов, Кристина Болатова и Алексей Васильев. Диплом победителя и переходящий кубок, которого ремонтники ждали 10 лет, вручили инструктору по спорту Яне Симоновой. Серебряным призером XXI спартакиады стала команда «Управленцы». Бронзовая награда спартакиады у команды «Рудник».

Фото: СГОК

Заслуженные награды также вручили сборной команде Стойленского ГОКа по футболу, которая стала победителем Старооскольского зимнего первенства среди любительских команд в формате 6×6.

«Вы образец для подражания, ваша энергия и стремление к здоровому образу жизни вдохновляют на новые достижения. Более четверти сотрудников СГОКа активно участвуют в спортивной жизни компании. Мы и дальше будем поддерживать спортивные начинания стойленцев и надеемся, что вы продолжите вовлекать коллег в занятия спортом. Наши общие усилия помогут сделать компанию сильнее и сплоченнее», — отметил, поздравляя спортсменов, директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.

В 2024 году для стойленцев и их семей организовали фестиваль зимней и летней рыбалки, лыжные старты, турниры по керлингу и лазертагу, легкоатлетические кроссы, фестивали ГТО и сплав на байдарках. Для сотрудников предприятия проводятся бесплатные тренировки по северной ходьбе, настольному теннису, бадминтону, волейболу, футболу и баскетболу.

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#Кристина Семенчук#Спорт#Футбол#Стойленский ГОК#Волейбол#Шахматы#Баскетбол#Лыжные гонки#Корпоративная спартакиада#Белгород#Турниры
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