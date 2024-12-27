На СГОКе подвели итоги спортивного сезона 2024

«Вы образец для подражания, ваша энергия и стремление к здоровому образу жизни вдохновляют на новые достижения. Более четверти сотрудников СГОКа активно участвуют в спортивной жизни компании. Мы и дальше будем поддерживать спортивные начинания стойленцев и надеемся, что вы продолжите вовлекать коллег в занятия спортом. Наши общие усилия помогут сделать компанию сильнее и сплоченнее», — отметил, поздравляя спортсменов, директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.