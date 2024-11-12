СГОК объявляет старт творческого конкурса для старооскольских школьников

Участникам предлагают пофантазировать о том, каким станет Стойленский ГОК, его профессии, техника и оборудование через 20, 50, 100 лет. Юные художники смогут проявить свои таланты в различных техниках, таких как акварель, гуашь, карандаш, восковые мелки, тушь и другие. При оценке работ будут учитываться соответствие теме конкурса, креативность идеи, оригинальность работы, отражение специфики производства и профессий СГОКа.