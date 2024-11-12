СГОК объявляет старт творческого конкурса для старооскольских школьников

Posted 12 ноября, 13:31
Published 12 ноября, 13:31
Modified 12 ноября, 13:33
Updated 12 ноября, 13:33
Профориентационный конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к профессиям, передовым технологиям и инновациям, представленным на комбинате.
Участникам предлагают пофантазировать о том, каким станет Стойленский ГОК, его профессии, техника и оборудование через 20, 50, 100 лет. Юные художники смогут проявить свои таланты в различных техниках, таких как акварель, гуашь, карандаш, восковые мелки, тушь и другие. При оценке работ будут учитываться соответствие теме конкурса, креативность идеи, оригинальность работы, отражение специфики производства и профессий СГОКа.
В этом году присоединиться к творческому конкурсу пригласили и детей сотрудников комбината. Ребята в возрасте от 5 до 16 лет смогут показать, как они представляют себе работу своих родителей в будущем.
Жюри конкурса, состоящее из руководителей и специалистов Стойленского ГОКа, выберет победителей в трех возрастных категориях. Призеры будут награждены дипломами и призами.
В рамках ежегодной профориентационной программы СГОКа для школьников и студентов городского округа проводятся образовательные, информационно-просветительские мероприятия и конкурсы. В школе №27 и Центре образования «Академия знаний» организованы «Классы СГОКа», для учеников 27-й школы открыта профильная смена «Стойленцы NEXT», на базе СИТТ действует «Кружок 3D-моделирования» для школьников и студентов, а на базе СТИ НИТУ МИСиС работает «Школа юного горняка».