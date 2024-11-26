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Posted 26 ноября, 11:02

Published 26 ноября, 11:02

Modified 26 ноября, 11:04

Updated 26 ноября, 11:04

Более 150 сотрудников СГОКа повысят квалификацию в Университете НЛМК и СТИ НИТУ МИСиС

Более 150 сотрудников СГОКа повысят квалификацию в Университете НЛМК и СТИ НИТУ МИСиС

26 ноября 2024, 11:02
На Стойленском ГОКе впервые организовали обучение сотрудников по программам повышения квалификации по технологическим процессам производства железорудных окатышей. Образовательные решения разработали эксперты Университета НЛМК и фабрики окомкования комбината совместно с СТИ НИТУ МИСиС.
«Производство железорудного сырья — один из важнейших элементов всей цепочки Группы НЛМК. От нашего профессионализма во многом зависят скорость и качество работы последующих переделов компании. Поэтому для нас важно постоянно повышать квалификацию коллектива, тем более ключевых сотрудников, которых мы стараемся вовлекать в процессы развития, внедрения технологических изменений, подачи инициатив и достижения высоких результатов работы», — комментирует генеральный директор СГОКа Максим Беленко.

Первый поток обучения — по программам базового и продвинутого уровней — пройдут две группы сотрудников комбината. Более 150 стойленцев — руководителей, главных специалистов, мастеров и сотрудников рабочих специальностей из числа кадрового резерва — прослушают лекции, выполнят лабораторные работы, практические и домашние задания. После завершения программы участники сдадут экзамен и получат удостоверения повышения квалификации.

«Для нас это была интересная работа. Вместе с коллегами из Университета НЛМК и экспертами СГОКа мы подготовили программы обучения, которые не только ориентированы на теоретические знания, но и учитывают практические навыки и опыт обучающихся. У нас получился достойный наполненный полезной информацией образовательный курс, который поможет в решении текущих производственных задач, обратит внимание на новые технологии с учетом перспектив развития предприятия, — комментирует директор дополнительного профессионального образования СТИ НИТУ МИСиС Светлана Востокова.
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#Алёна Мальцева#Сгок#Квалификация
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