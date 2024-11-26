Более 150 сотрудников СГОКа повысят квалификацию в Университете НЛМК и СТИ НИТУ МИСиС

Первый поток обучения — по программам базового и продвинутого уровней — пройдут две группы сотрудников комбината. Более 150 стойленцев — руководителей, главных специалистов, мастеров и сотрудников рабочих специальностей из числа кадрового резерва — прослушают лекции, выполнят лабораторные работы, практические и домашние задания. После завершения программы участники сдадут экзамен и получат удостоверения повышения квалификации.