На СГОКе провели Неделю безопасности по профилактике рисков при погрузках

Posted 25 ноября, 13:26
Published 25 ноября, 13:26
Modified 25 ноября, 13:28
Updated 25 ноября, 13:28
На линейных обходах, сменно-встречных собраниях, онлайн-встречах с экспертами и круглых столах участники определили риски, оценили техническое состояние и качество ежесменных осмотров подъемных сооружений, соблюдение требований промышленной безопасности в ходе взаимодействия машинистов крана и стропальщиков, обсудили лучшие практики предприятий Группы НЛМК по минимизации рисков при перемещении грузов. Кроме того, для сотрудников организовали различные викторины и конкурсы.
«Мы стараемся регулярно привлекать внимание сотрудников к вопросам безопасности на производстве. Через обучающие и вовлекающие мероприятия хотим повысить уровень знаний и компетенций не только среди стойленцев, но и среди сотрудников подрядных организаций. Каждый день Недели безопасности был посвящен определенной теме, что позволило глубже в них погрузиться, а самые активные участники получили не только ценные знания, но и полезные подарки», — комментирует начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.
Также на СГОКе продолжается месяц безопасности, который направлен на предотвращение случаев зажатий и защемлений на производстве и в быту.