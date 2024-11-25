На СГОКе провели Неделю безопасности по профилактике рисков при погрузках

На линейных обходах, сменно-встречных собраниях, онлайн-встречах с экспертами и круглых столах участники определили риски, оценили техническое состояние и качество ежесменных осмотров подъемных сооружений, соблюдение требований промышленной безопасности в ходе взаимодействия машинистов крана и стропальщиков, обсудили лучшие практики предприятий Группы НЛМК по минимизации рисков при перемещении грузов. Кроме того, для сотрудников организовали различные викторины и конкурсы.