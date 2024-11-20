На СГОКе стартовал месячник по профилактике рисков зажатий на производстве и в быту

— Мы разработали и проведем тематические мероприятия, которые направлены на то, чтобы привлечь внимание как опытных, так и вновь принятых работников к ситуациям с возможным травмированием рук. Большое внимание уделим работе по перемещению грузов кранами — это применение оттяжек, багров (толкателей), проведем мастер-классы и конкурсы на лучшего машиниста крана. У каждого сотрудника будет возможность проявить лидерство в области ОТиПБ лично, а также на уровне структурного подразделения, производственного участка или бригады., — комментирует начальник управления охраны труда и производственной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.