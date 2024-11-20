На СГОКе стартовал месячник по профилактике рисков зажатий на производстве и в быту

Posted 20 ноября, 09:37
Published 20 ноября, 09:37
Modified 20 ноября, 09:39
Updated 20 ноября, 09:39
Его цель — привлечь внимание сотрудников к потенциальным опасностям, которые могут привести к травмам, повысить уровень знаний и компетенций по охране труда через обучающие и вовлекающие мероприятия.
В рамках месячника пройдет серия тематических мероприятий: обучающие мастер-классы, акции и конкурсы, встречи с обсуждением актуальных вопросов безопасности и т. д. Кроме того, специалисты ОТ и ПБ объявили предновогодний конкурс, в котором будет интересно и полезно поучаствовать всей семьей.
— Мы разработали и проведем тематические мероприятия, которые направлены на то, чтобы привлечь внимание как опытных, так и вновь принятых работников к ситуациям с возможным травмированием рук. Большое внимание уделим работе по перемещению грузов кранами — это применение оттяжек, багров (толкателей), проведем мастер-классы и конкурсы на лучшего машиниста крана. У каждого сотрудника будет возможность проявить лидерство в области ОТиПБ лично, а также на уровне структурного подразделения, производственного участка или бригады., — комментирует начальник управления охраны труда и производственной безопасности Стойленского ГОКа Евгений Борищев.
Самых активных участников ждут благодарственные письма и сувениры с корпоративной символикой.