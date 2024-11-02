bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 11:56

Published 2 ноября, 11:56

Modified 2 ноября, 11:58

Updated 2 ноября, 11:58

«Лучший по профессии»

На СГОКе провели самый масштабный конкурс профессионального мастерства

2 ноября 2024, 11:56
Фото: Стойленский ГОК. «Лучший по профессии»
Сюжет
Новости Белгорода
На Стойленском ГОКе завершился один из самых масштабных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» — среди электромонтеров, электрослесарей. В соревновании участвовали более 100 сотрудников из двенадцати структурных подразделений комбината.

После тестирования допуск к практическому этапу получили 11 участников с наибольшим количеством баллов. В финале, который прошел на базе якорного учебного учреждения комбината — Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), кроме стойленцев свои силы на практике попробовали студенты СИТТ.

За полтора часа конкурсантам предстояло смонтировать и запустить согласно схеме двигатель через реле. Жюри оценивало не только качество и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.

По результатам практического и теоретического этапов победителем конкурса стал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Дмитрий Чинакал.

«Конкурсы профессионального мастерства позволяют сотрудникам обменяться опытом, проверить свои знания и навыки, помогают заявить о себе. Это мое уже второе золото в конкурсе „Лучший по профессии“, но отмечу, что впервые в финал я попал только с третьего раза. Все приходит с опытом, к тому же участие в профсоревнованиях помогает поддерживать свою квалификацию на высоком уровне», — прокомментировал «Лучший по профессии электромонтер, электрослесарь Стойленского ГОКа» Дмитрий Чинакал.

Второе место занял дебютант соревнований Артем Симонов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. На третьей ступеньке почетного пьедестала — победитель предыдущего конкурса Денис Малахов, электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования. Его коллега по цеху Алексей Селеверстов признан лучшим молодым работником.

В специальной номинации «Лучший студент-электромонтер, электрослесарь» победил 19-летний Кирилл Беляев.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

Дмитрий Чинакал и Денис Малахов будут представлять Стойленский ГОК в суперфинале конкурса профмастерства среди электромонтеров, электрослесарей дивизиона «Сырье» Группы НЛМК, который пройдет в ноябре в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме.

«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»
«Лучший по профессии». Фото: Стойленский ГОК
СГОК и фонд «Милосердие» помогли оборудовать скалодром для особенных детей
Узнать подробнее
Читайте также:
На СГОКе оценили квалификацию машинистов и помощников машинистовСГОК организовал летний отдых для детей работников предприятияСГОК приобрел новую технику для работ в карьере
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика