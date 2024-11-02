На СГОКе провели самый масштабный конкурс профессионального мастерства

Posted 2 ноября, 11:56
Published 2 ноября, 11:56
Modified 2 ноября, 11:58
Updated 2 ноября, 11:58
После тестирования допуск к практическому этапу получили 11 участников с наибольшим количеством баллов. В финале, который прошел на базе якорного учебного учреждения комбината — Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), кроме стойленцев свои силы на практике попробовали студенты СИТТ.
За полтора часа конкурсантам предстояло смонтировать и запустить согласно схеме двигатель через реле. Жюри оценивало не только качество и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.
По результатам практического и теоретического этапов победителем конкурса стал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Дмитрий Чинакал.
«Конкурсы профессионального мастерства позволяют сотрудникам обменяться опытом, проверить свои знания и навыки, помогают заявить о себе. Это мое уже второе золото в конкурсе „Лучший по профессии“, но отмечу, что впервые в финал я попал только с третьего раза. Все приходит с опытом, к тому же участие в профсоревнованиях помогает поддерживать свою квалификацию на высоком уровне», — прокомментировал «Лучший по профессии электромонтер, электрослесарь Стойленского ГОКа» Дмитрий Чинакал.
Второе место занял дебютант соревнований Артем Симонов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. На третьей ступеньке почетного пьедестала — победитель предыдущего конкурса Денис Малахов, электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования. Его коллега по цеху Алексей Селеверстов признан лучшим молодым работником.
В специальной номинации «Лучший студент-электромонтер, электрослесарь» победил 19-летний Кирилл Беляев.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
Дмитрий Чинакал и Денис Малахов будут представлять Стойленский ГОК в суперфинале конкурса профмастерства среди электромонтеров, электрослесарей дивизиона «Сырье» Группы НЛМК, который пройдет в ноябре в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме.